¿Por qué los jugos verdes y la leche en ayunas disparan tu insulina?

Comenzar la mañana con una bebida saludable forma parte de los nuevos rituales para sentirse y estar bien. Sin embargo, ni los jugos rojos, ni los jugos verdes, ni la leche son opciones ideales para quienes quieren perder peso y reactivar el metabolismo, según los expertos.

El médico internista y endocrinólogo Dr. Rawdy Reales Rois, conocido en redes sociales como el influencer de la salud, sostiene que comenzar la mañana bebiendo un vaso de leche, un jugo rojo (generalmente elaborado con remolacha y frutos rojos) o un jugo verde con fruta es un error, ya que todo esto aumenta los niveles de insulina.

Esto tiene respaldo científico según una investigación de la Sociedad Americana de Nutrición 2020, sobre cómo “la ingesta de fruta entera en comparación con el zumo de fruta modula de forma diferente las vías de la glucosa, la insulina y la inflamación”, publicada por PubMed.

El estudio comparó los efectos metabólicos entre comer la fruta entera y tomarla en jugo: el valor absoluto de la glucosa fue significativamente diferente al comparar las frutas enteras con el jugo, y también se observaron diferencias significativas en el valor absoluto de la insulina.

En términos sencillos, esto se traduce en que licuar la fruta elimina la fibra protectora, provocando que los azúcares entren de golpe al torrente sanguíneo, disparen los niveles de insulina y bloqueen por completo tus metas de pérdida de peso.

¿Quiénes deben evitar estas bebidas?

Las personas con prediabetes, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, triglicéridos elevados, colesterol total elevado y colesterol malo elevado suelen presentar niveles basales de insulina altos.

¿Cómo afectan los azúcares simples a la insulina?

Impacto de los jugos matutinos: aunque parezca una opción saludable, beber jugos verdes con fruta o licuados de remolacha en ayunas genera una rápida absorción de azúcares y picos de insulina. Crédito: Shutterstock

Estos tres tipos de bebidas elevan aún más la insulina debido a su aporte de azúcares de rápida absorción:

Leche: la leche común contiene lactosa, mientras que la deslactosada aporta dos azúcares simples: galactosa y glucosa.

la leche común contiene lactosa, mientras que la deslactosada aporta dos azúcares simples: galactosa y glucosa. Jugo de remolacha con frutos rojos: al licuar estos ingredientes con fresa y frambuesa, aumenta la carga de fructosa y se destruye la fibra original del alimento.

al licuar estos ingredientes con fresa y frambuesa, aumenta la carga de fructosa y se destruye la original del alimento. Jugo verde con fruta: al incluir frutas, aporta azúcares libres que se absorben con gran velocidad.

Una de las características del azúcar simple es su rápida llegada al torrente sanguíneo, lo que genera un pico de glucosa inmediato.

Por esta razón, luego de beber el jugo se experimentará un pico de energía, pero el páncreas se verá obligado a producir una gran cantidad de insulina. Estos niveles elevados son perjudiciales para personas con condiciones metabólicas asociadas a la resistencia celular, ya que sus cuerpos no procesan esta hormona de manera eficiente.

Cuando una persona con resistencia a la insulina consume estas bebidas, se desencadena un episodio de hiperinsulinemia. El doctor advierte que esto propicia que el cuerpo almacene más grasa, incremente los triglicéridos, agrave el perfil lipídico y potencie los síntomas del síndrome de ovario poliquístico.

La alternativa ideal para empezar bien el día

No se trata de prohibir por completo la leche o los jugos, sino de realizar pequeños ajustes estratégicos si se presentan estas condiciones metabólicas. El especialista recomienda el siguiente protocolo matutino:

Comenzar el día bebiendo uno o dos vasos de agua. Posteriormente, elegir una bebida sin azúcar; el café negro es ideal porque además apoya la oxidación de grasas. Consumir alimentos sólidos priorizando proteína y fibra. Si se desea, dejar la leche o los jugos para más tarde, preferiblemente como parte o cierre de la comida principal.

Como dato clave, el especialista aconseja moderar o evitar los jugos con fruta por la mañana: “Como les ponen fruta, la cantidad de fructosa va a hacer que pierdas todo lo ganado en el ejercicio, en dormir bien y demás”, concluye.

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