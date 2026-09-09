“South Park” cambia de nombre y apunta irónicamente a las decisiones de Trump

“South Park” ahora se presenta como “South América”, una parodia directa de la reciente costumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por modificar denominaciones geográficas en favor de “América”.

Trey Parker y Matt Stone, creadores de la producción, anunciaron el cambio con el particular sentido del humor que caracteriza al programa. Sus palabras fueron: “Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a South América. Queremos agradecer especialmente a nuestra empresa matriz, Paramount: una capitulación de Skydance”.

La broma apareció apenas un día después de que Trump publicara imágenes de Nuevo México utilizando el nombre “Nueva América”. El mandatario había firmado además pocos días antes un decreto para llamar “lago América” al lago Ontario, aunque las facultades presidenciales no le permiten modificar por su cuenta el nombre oficial de un estado.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, reaccionó a las publicaciones y las calificó como un intento de desviar la atención de asuntos como la guerra en Irán y el aumento de los precios.

La burla que viene desde hace tiempo atrás

El chiste también conecta con otra decisión tomada por Trump en enero de 2025, cuando, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó un decreto para cambiar “golfo de México” por “golfo de América”. La nueva denominación entró posteriormente en el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos.

Google explicó entonces que sus mapas reflejarían las modificaciones cuando estas fueran incorporadas a las fuentes oficiales del Gobierno. En el caso del lago Ontario, los usuarios estadounidenses comenzaron a verlo como “lago América”, mientras que en Canadá continuó apareciendo como “lago Ontario”. Apple siguió después la misma denominación en Apple Maps para Estados Unidos, según informó Associated Press.

Para “South Park”, Trump no es precisamente un blanco nuevo. La serie se ha burlado de él y de su Gobierno desde su regreso a la presidencia y también lo ha representado como un personaje susceptible, dispuesto a amenazar con aranceles o demandas a quienes se le oponen.

La producción, centrada en cuatro estudiantes de primaria malhablados de un pueblo ficticio de Colorado, debutó en Comedy Central el 13 de agosto de 1997. Desde entonces acumula 21 nominaciones a los premios Emmy y cinco victorias como mejor programa de animación.

De hecho, pocos días antes de este nuevo chiste, la cuenta oficial de “South Park” en X celebró su triunfo más reciente con una imagen de Trump con los pantalones bajados hasta los tobillos y un Emmy en alto.

La próxima temporada llegará a Comedy Central el 16 de septiembre y estará disponible al día siguiente en Paramount+ para Estados Unidos, Canadá y Australia. Todo apunta a que el presidente seguirá siendo uno de los personajes favoritos de la serie para sus próximas bromas.

Sigue leyendo:

Julia Louis-Dreyfus reveló las fricciones que hubo en el set de “Seinfeld”

Katie Holmes presume su romance con Jason Bard Yarmosky

Andrew Garfield llega al Festival de Cine de Nueva York con “Artificial”