Dos exempleadas vuelven a demandar a Julio Iglesias

Dos exempleadas demandaron nuevamente al cantante español Julio Iglesias por agresión sexual y trabajo forzado. El anuncio lo hizo este viernes la ONG Women’s Link Worldwide, que representa a las demandantes en España.

Women’s Link Worldwide explicó que ambas mujeres presentaron una querella el jueves contra Iglesias por haberlas sometido a supuestas “situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas” y haberles “impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”.

En el comunicado, la ONG aseguró que las autoridades españolas sí tienen potestad para investigar este caso. “Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió”, dice la ONG en el comunicado.

Las dos mujeres presentaron una denuncia contra Julio Iglesias en enero de este año por presunto abuso sexual y trabajo forzado mientras trabajaban en las mansiones del artista en Bahamas y República Dominicana. Sin embargo, la justicia española archivó la denuncia al considerarse incompetente para juzgar unos hechos que se habrían producido fuera de territorio español.

“El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada”, señaló la directora ejecutiva de la organización, Jovana Ríos Cisnero, con respecto a esta nueva denuncia contra el artista.

En enero de este año, las dos mujeres presentaron la denuncia contra Julio Iglesias en la Fiscalía de España. Las denunciantes relataron agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021 en las casas que posee en República Dominicana y Bahamas.

Una de las demandantes aseguró que estaban obligadas a realizarse revisiones ginecológicas, tests de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.

Julio Iglesias negó las acusaciones en su contra y las calificó como “absolutamente falsas”.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, comenzó escribiendo el cantante en el comunicado.

Iglesias aseguró que defenderá su “dignidad” y agradeció a las personas que le han apoyado en estos momentos tan difíciles.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, dijo en su momento.

Julio Iglesias no se ha pronunciado con respecto a esta nueva denuncia en su contra.

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