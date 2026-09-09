Los mejores meses para viajar a El Salvador desde Nueva York y Washington

Para muchos salvadoreños que viven en Nueva York o el área de Washington D.C., viajar a El Salvador no es solamente una vacación. Es volver a casa, encontrarse con padres, hermanos, hijos o amigos y aprovechar algunos días para recorrer el país. Pero el costo del boleto puede cambiar considerablemente según el momento del año.

Los datos actuales de buscadores de vuelos muestran que enero aparece como uno de los mejores meses para viajar desde Nueva York, mientras que mayo resulta especialmente competitivo desde Washington D.C.. Y hay otra ventaja: buena parte de estos meses coincide con la temporada más seca de El Salvador.

Desde Nueva York: enero puede ser el mejor momento

Google Flights señala actualmente que enero suele ser el mes más barato para viajar desde Nueva York a San Salvador, tomando como referencia las tarifas observadas durante los últimos 12 meses.

Para viajes de aproximadamente una semana, los precios típicos más bajos encontrados para enero se sitúan entre $220 y $345, aunque esas cifras cambian según las fechas, la aerolínea, el equipaje y la anticipación de compra.

En el otro extremo aparece agosto. Según los mismos datos, suele ser el mes más caro en esta ruta, con precios típicos de aproximadamente $405 a $530.

La ruta Nueva York-San Salvador cuenta además con opciones sin escalas. Google Flights muestra vuelos directos todos los días y un tiempo mínimo de viaje cercano a 4 horas y 50 minutos.

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Desde Washington: mayo ofrece mejores precios

Para quienes viven en Washington D.C., Maryland o Virginia, el panorama es algo diferente. Skyscanner identifica actualmente a mayo como el mes más barato para viajar desde Washington D.C. hacia El Salvador, con tarifas encontradas desde alrededor de $297 ida y vuelta.

Los datos muestran una diferencia importante con la temporada de verano: para julio y agosto aparecen precios desde aproximadamente $659, mientras que diciembre también tiende a encarecerse por la demanda de las fiestas.

Desde Washington Dulles (IAD) existen vuelos directos hacia San Salvador operados, entre otras compañías, por Avianca y Volaris El Salvador. El viaje sin escalas dura alrededor de 4 horas y media.

Enero, febrero y marzo: buena combinación de precio y clima

Si las fechas son flexibles, viajar después de las fiestas puede ofrecer una combinación especialmente interesante.

El Salvador atraviesa su estación seca aproximadamente entre octubre y mayo, un período que localmente suele denominarse “verano”.

Por eso, enero, febrero y marzo permiten combinar menor demanda que en Navidad con días generalmente más secos para visitar a la familia y, de paso, recorrer playas, pueblos y destinos como Ruta de las Flores, Suchitoto o el lago de Coatepeque.

Febrero también aparece actualmente con tarifas atractivas desde Washington. Volaris, por ejemplo, muestra precios de referencia significativamente menores para enero y febrero de 2027 que para varios meses de 2026, aunque las tarifas cambian permanentemente.

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Los períodos que conviene evitar si el objetivo es ahorrar

Hay momentos en los que encontrar buenos precios resulta más difícil porque aumenta la cantidad de salvadoreños que viajan al país.

Entre ellos están las semanas cercanas a Navidad y Año Nuevo, Semana Santa, y julio y agosto, coincidiendo con vacaciones escolares y las fiestas de agosto en El Salvador. También se encarecen los precios los fines de semana largos y las fechas festivas.

No significa que siempre sea caro viajar entonces, pero sí que conviene reservar con mayor anticipación.

Un truco sencillo: viajar después de las fiestas

Para quien quiera pasar tiempo con la familia pero no necesite estar en El Salvador exactamente durante Navidad, mover el viaje unas semanas puede resultar especialmente conveniente.

La segunda mitad de enero y febrero reúne varias ventajas: menor presión sobre los vuelos, temporada seca y temperaturas agradables en buena parte del país.

Desde Washington, mayo también merece atención por los precios, aunque marca la transición hacia la época de lluvias.

La clave es comparar las fechas antes de decidir el día exacto. En rutas con una comunidad migrante importante, unos pocos días de diferencia alrededor de Navidad, Semana Santa o vacaciones escolares pueden modificar considerablemente el costo final del viaje.

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