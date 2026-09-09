Salma Hayek agradece por llegar a sus 60 años en uno de sus lugares favoritos

Salma Hayek encontró una manera muy personal y feliz de recibir sus 60 años. La actriz mexicana, que cumplió seis décadas el pasado 2 de septiembre, publicó en Instagram dos fotografías tomadas en el mar, donde aparece desnuda y sonriente mientras disfruta de las aguas poco profundas de una playa.

En una de las imágenes, Hayek posa recostada, con la cabeza apoyada sobre sus manos y una gran sonrisa frente a la cámara. En otra, aparece de espaldas dentro del agua mientras juega con su cabello. La publicación estuvo acompañada por un breve mensaje que resumió el espíritu de la celebración: “60 y agradecida”.

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar, claro. Cientos de usuarios dejaron comentarios para destacar su apariencia y celebrar que la intérprete llegara a esta nueva década con la misma seguridad que ha mostrado a lo largo de su trayectoria. Entre los mensajes se pudo leer: “60 y aún sin edad… el tiempo debe estar enamorado de usted”. Otro usuario escribió: “¿Salma Hayek tiene 60 años? Vaya, su belleza no ha cambiado nada”.

La costumbre que ya tiene antecedente

La playa tampoco es un escenario nuevo para los cumpleaños de Hayek. En 2025, cuando celebró sus 59 años a bordo de un yate, compartió fotografías en las que lucía un traje de baño rojo de dos piezas mientras sostenía lo que parecía ser un cóctel. Entonces acompañó las imágenes con otra frase ligada al paso del tiempo: “59 vueltas alrededor del sol y todavía bailando”.

Ese mismo año, la actriz también llegó a la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated. Para aquella producción posó con un bikini verde junto a una piscina.

Pero más allá de sus apariciones vinculadas con la moda y el entretenimiento, Hayek mantiene una trayectoria marcada por personajes de gran peso. Uno de ellos fue la pintora mexicana Frida Kahlo en “Frida” (2002), película en la que además de protagonizar asumió labores de producción.

Su interpretación de Kahlo, así como su trabajo detrás de cámaras, le valió una nominación al Oscar a mejor actriz. Con ese reconocimiento se convirtió en la primera actriz mexicana nominada en esa categoría principal de los Premios de la Academia. La cinta también abordó la relación de la artista con el muralista Diego Rivera y consolidó uno de los papeles más recordados de la carrera de Hayek.

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