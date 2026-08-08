Shakira lanza las versiones en español y portugués de “Dai Dai”

Sin duda alguna, “Dai Dai” no solamente significó el himno del Mundial de fútbol 2026, sino que se volvió la canción más popular a nivel global en lo que va de año y Shakira sigue extendiendo su versión original tras estrenar ahora el tema en español y portugués.

Este viernes, la cantante colombiana anunció la versión en español y pocas horas después, compartió la canción en portugués a través de la plataforma de YouTube, del tema que cada vez alcanza mayor popularidad, aunque ya concluyó el evento de selecciones de balompié. Este sencillo ahora cuenta con su letra original en inglés, la letra en español y también en portugués.

Shakira no se olvidó de su gente en Brasil y Portugal

Tal como lo había prometido, la colombiana también cumplió con la interpretación de este exitoso sencillo en portugués, idioma que ya había interpretado previamente en su carrera, y uno de los ajustes que se pudo apreciar fue el cambio de algunos de los nombres de los futbolistas mencionados en la letra.

En la versión original se mencionaron a Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Andrés Iniesta, David Beckham y Carlos “El Pibe” Valderrama. Para la versión en portugués se retiraron las menciones a Kaká, Iniesta, Beckham y Valderrama, para incorporar a Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Júnior y Neymar; cuatro nombres de la actualidad.

“Dai Dai” llegó a la cima de Spotify

Este sencillo en colaboración con el nigeriano Burna Boy no para de escalar posiciones en las diferentes plataformas y, después de superar los 700 millones de visualizaciones en YouTube esta misma semana, llegó a la cima de otra plataforma.

Se trata de Spotify, debido a que Shakira compartió una historia donde “Dai Dai” sale como la número y escribió: “¡Esto es surrealista! Gracias a todos. Son los mejores, los quiero tanto“.

El tema oficial del Mundial sirve de mucha ayuda benéfica

Aunque Shakira sabía que este tema alcanzaría el éxito que está teniendo, acordó entregar todas las regalías a la fundación Global Citizen de la FIFA, otro grandioso gesto de su gran humildad y corazón.

De esta forma, la artista colombiana sigue haciendo temas emblemáticos, uniendo culturas a nivel global y ayudando a miles de niños en el mundo; uno de sus hobbies favoritos.

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