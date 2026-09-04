Burlington deja NJ: dónde estará su nueva sede y qué pasará con 2,000 empleos

Burlington prepara uno de los cambios más importantes de su historia. La conocida cadena de tiendas de descuento trasladará su sede corporativa de Nueva Jersey a Philadelphia, dejando atrás el estado donde nació hace más de medio siglo.

La compañía invertirá alrededor de $370 millones en la operación y establecerá sus nuevas oficinas en West Philadelphia. El traslado implicará eventualmente unos 2,000 puestos de trabajo en Pennsylvania, aunque no todos serán empleos nuevos: aproximadamente 1,500 trabajadores serán trasladados desde Nueva Jersey y se prevé contratar a otros 500.

El anuncio no significa que Burlington vaya a cerrar sus tiendas de Nueva Jersey. La medida afecta principalmente a su sede corporativa y la empresa mantendrá otras operaciones importantes en el estado.

Dónde estará la nueva sede de Burlington

La nueva sede estará ubicada en 3151 Market Street, dentro de Schuylkill Yards, un importante desarrollo de oficinas, viviendas y espacios comerciales situado en University City, en West Philadelphia.

Burlington comprará un edificio de más de 400,000 pies cuadrados desarrollado por Brandywine Realty Trust. La compañía planea invertir $370 millones en la mudanza y adecuación de su nuevo centro corporativo.

Michael O’Sullivan, CEO de Burlington Stores, explicó que la compañía evaluó distintas alternativas antes de elegir Philadelphia y destacó factores como el acceso al talento, la infraestructura y las perspectivas económicas de la ciudad.

El traslado no será inmediato. Según información proporcionada por la compañía a The Philadelphia Inquirer, los empleados comenzarán a mudarse por equipos y los primeros movimientos no se producirán antes de finales de 2028.

Qué pasará con los empleados de Burlington en Nueva Jersey

Una de las principales consecuencias del cambio estará en Burlington County, donde la empresa mantiene desde hace décadas su sede corporativa.

Burlington espera trasladar aproximadamente 1,500 empleados de Nueva Jersey a Philadelphia y sumar unos 500 nuevos trabajadores a la futura sede. La compañía aseguró que no tiene previstos despidos como consecuencia de la mudanza.

La salida corporativa tampoco supone el abandono completo de Nueva Jersey. Burlington conservará sus depósitos y centros de distribución ubicados en Burlington, Edgewater Park, Florence y Logan Township. La empresa cuenta actualmente con alrededor de 8,000 trabajadores en todo Nueva Jersey, según datos proporcionados por Burlington al Inquirer.

Para el actual campus corporativo situado sobre U.S. Route 130 North, la compañía buscará una rezonificación que permita utilizar parte del terreno como espacio de almacenes y convertir otra porción en tierras agrícolas.

Burlington nació en Nueva Jersey hace más de 50 años

La mudanza tiene un fuerte componente simbólico. Burlington abrió su primera tienda en Burlington, Nueva Jersey, en 1972, cuando funcionaba bajo el nombre Burlington Coat Factory.

Más de cinco décadas después, la compañía se ha convertido en una de las mayores cadenas de tiendas de descuento de Estados Unidos. Al 1 de agosto de 2026 operaba alrededor de 1,300 tiendas en 47 estados, según el gobierno de Pennsylvania.

El crecimiento continúa. Burlington planea sumar nuevas tiendas durante 2026 mientras consumidores de distintos niveles de ingresos recurren cada vez más a cadenas de descuento para buscar ropa, artículos para el hogar, calzado y otros productos a precios más bajos.

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Pennsylvania dará incentivos para atraer a Burlington

El traslado también tendrá un importante componente de dinero público. El estado de Pennsylvania ofreció a Burlington $30 millones en apoyo, divididos entre una subvención de $20 millones del Redevelopment Assistance Capital Program y otros $10 millones del programa Pennsylvania First.

Philadelphia, por su parte, ofrecerá incentivos adicionales, entre ellos un préstamo perdonable de $7 millones y beneficios fiscales vinculados con la creación de empleo.

El cambio representa una pérdida importante para Nueva Jersey, pero una incorporación de peso para Philadelphia: Burlington es una compañía incluida en la lista Fortune 500 y pasará a tener allí su principal centro corporativo.

Burlington seguirá teniendo tiendas en Nueva Jersey

Para los clientes, la noticia no implica por ahora un cambio en las tiendas. Burlington continuará operando establecimientos en Nueva Jersey y mantendrá buena parte de su infraestructura logística en el estado. Lo que cruza el río Delaware es fundamentalmente la sede corporativa y alrededor de 1,500 de sus empleados.

La transición comenzará progresivamente a partir de finales de 2028, por lo que la histórica presencia corporativa de Burlington en Nueva Jersey todavía continuará durante al menos los próximos dos años.

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