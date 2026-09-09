Permiso de trabajo en EE.UU.: un cambio de USCIS puede hacer que rechacen tu solicitud

Un detalle aparentemente menor puede convertirse en un problema para quienes estén por solicitar o renovar un permiso de trabajo en Estados Unidos. A partir del 15 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) exigirá una nueva versión del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

La agencia fue especialmente clara sobre la transición: no habrá período de gracia. Esto significa que una solicitud presentada con la versión anterior después de la fecha límite será rechazada, incluso si el resto de la documentación está completa.

El I-765 es el formulario que determinadas personas extranjeras deben presentar para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido comúnmente como permiso de trabajo.

Qué cambia el 15 de septiembre

Hasta el 14 de septiembre de 2026 seguirá vigente la edición del I-765 identificada con la fecha 08/21/25. Desde el 15 de septiembre, USCIS solo aceptará la nueva edición, fechada 09/15/26.

La regla es importante para quienes estén preparando el trámite durante estos días:

Si la solicitud se presenta antes del 15 de septiembre, corresponde utilizar la edición 08/21/25.

Si se presenta el 15 de septiembre o después, deberá utilizarse la edición 09/15/26.

La nueva versión tampoco debe presentarse antes de esa fecha.

En los trámites enviados por correo, USCIS tendrá en cuenta la fecha del matasellos. Para las solicitudes electrónicas, se considerará el día en que sean enviadas a través del sistema de la agencia.

Puedes ver: USCIS advierte que rechazará solicitudes migratorias incompletas sin pedir más pruebas

Qué pasa si se usa el formulario anterior

USCIS informó que rechazará la edición del 08/21/25 del I-765 cuando tenga matasellos o sea presentada electrónicamente el 15 de septiembre o después.

El rechazo no significa necesariamente que la persona haya perdido el derecho a solicitar una autorización de empleo, pero sí puede obligarla a volver a preparar y presentar el trámite. Eso puede traducirse en demoras, especialmente para quienes necesitan renovar un permiso próximo a vencer.

Por esa razón, quienes hayan descargado el formulario hace días o semanas deberían comprobar nuevamente la edición antes de enviarlo.

La fecha de edición aparece en la parte inferior de las páginas del formulario. USCIS también recomienda asegurarse de que todas las páginas pertenezcan a la misma versión.

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Por qué USCIS modifica el Formulario I-765

La actualización está relacionada con una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que entrará en vigor también el 15 de septiembre de 2026.

La normativa cambia la manera en que determinados extranjeros con categorías F, J e I son admitidos en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.

La regla reemplaza, para esas categorías, el sistema conocido como “duración del estatus” por períodos de admisión con una fecha determinada. El Gobierno federal publicó la regulación definitiva el 17 de julio de 2026 y fijó su entrada en vigor para el 15 de septiembre.

El cambio tiene particular importancia para estudiantes F-1 que solicitan autorizaciones de empleo vinculadas al Optional Practical Training (OPT) o extensiones STEM OPT.

USCIS también cambia otro formulario migratorio

Ese mismo 15 de septiembre entrará en vigor una nueva edición del Formulario I-539, Solicitud para Extender o Cambiar Estatus de No Inmigrante.

En este caso, la versión anterior tiene fecha 08/28/24 y será reemplazada por la nueva edición 09/15/26. USCIS tampoco dará un período de gracia para ese formulario.

Ante estos cambios, la recomendación más segura es verificar el formulario directamente en el sitio oficial de USCIS inmediatamente antes de presentar una solicitud, especialmente si el trámite se realizará cerca del 15 de septiembre.

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