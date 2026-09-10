5 películas que muestran las distintas caras del 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 2001 quedó grabado en la memoria colectiva y, desde entonces, el cine ha encontrado distintas maneras de acercarse a sus consecuencias.

Algunas historias ponen el foco en quienes quedaron atrapados bajo los escombros; otras se internan en las decisiones políticas, las investigaciones posteriores o el enorme desafío de calcular compensaciones para quienes perdieron a sus seres queridos.

Si buscas películas que permitan recordar aquella tragedia desde perspectivas muy distintas, estas cinco producciones recorren desde el drama basado en hechos reales hasta el thriller político y una particular antología internacional.

Historias de supervivencia y duelo

“Las torres gemelas” (“World Trade Center”), dirigida por Oliver Stone, lleva la tragedia al lugar donde todo ocurrió. Nicolas Cage y Michael Peña interpretan a John McLoughlin y Will Jimeno, dos policías portuarios de Nueva York que quedan atrapados bajo los restos de las Torres Gemelas. La cinta sigue su lucha por sobrevivir y los esfuerzos de los equipos de rescate, al tiempo que rinde homenaje a las víctimas y a los socorristas que arriesgaron sus vidas.

Una mirada completamente distinta aparece en “11’09”01″, antología estrenada en 2002 que reúne a 11 directores de diferentes países. Cada segmento dura 11 minutos y 9 segundos y propone una interpretación particular de los atentados. Entre sus realizadores están Ken Loach, Alejandro González Iñárritu y Claude Lelouch, quienes abordan sentimientos que van desde la ira hasta la tristeza y la reflexión.

“¿Cuánto vale mi vida?” (“Worth”), dirigida por Sara Colangelo y disponible en Netflix, se concentra en una pregunta mucho más incómoda. Michael Keaton interpreta a Kenneth Feinberg, el abogado encargado de gestionar el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de septiembre. El filme explora el dilema de asignar una compensación económica a las familias, además del dolor y las dificultades burocráticas que acompañaron ese proceso.

Las consecuencias que llegaron después

“La noche más oscura” (“Zero Dark Thirty”), de Kathryn Bigelow, reconstruye la extensa operación que terminó con la captura de Osama bin Laden, considerado autor intelectual de los atentados. Jessica Chastain interpreta a Maya, agente de la CIA dedicada durante años a encontrar al líder terrorista. El resultado es un intenso thriller de espionaje sobre las consecuencias internacionales de aquel día y la lucha contra el terrorismo.

“Reporte clasificado” (“The Report”), dirigida por Scott Z. Burns, se mueve hacia otro terreno. Adam Driver interpreta a Daniel J. Jones, investigador del Senado encargado de elaborar un informe sobre las prácticas de detención e interrogatorio de la CIA posteriores a los ataques. La producción examina el uso de la tortura en nombre de la seguridad nacional y plantea preguntas sobre transparencia, ética y poder político.

Cinco películas, cinco caminos para aproximarse a una tragedia que transformó la historia reciente de la humanidad y cuyas consecuencias todavía forman parte de la memoria colectiva.

Sigue leyendo:

A 25 años del 9/11, el Memorial & Museum adapta la recordación y educa a nuevas generaciones

Un secreto a voces: las secuelas de 9/11 25 años después

Bomberos exigen transparencia sobre la toxicidad en la Zona Cero ante la conmemoración del 11S