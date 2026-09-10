Avioneta aterriza de emergencia en estacionamiento de Long Island tras falla de motor

Una avioneta de acrobacias aéreas protagonizó un aterrizaje de emergencia este miércoles en un estacionamiento del Parque Estatal Robert Moses, en Long Island, después de sufrir una aparente falla de motor durante un vuelo de práctica.

De acuerdo con NBC New York, el incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. (ET) en el Field 4 del parque, en Babylon, Nueva York. La aeronave terminó en uno de los grandes estacionamientos del lugar, que se encontraba cerrado por temporada y, de acuerdo con las autoridades, estaba vacío.

El piloto, un hombre de 62 años identificado como David Windmiller, era la única persona a bordo. Pese a lo delicado de la situación, logró poner el avión en tierra sin que se registraran personas heridas ni daños a las instalaciones del parque.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que abrió una investigación para determinar las circunstancias que llevaron al aterrizaje de emergencia.

El motor falló pocos minutos después del despegue

Windmiller explicó a medios locales que había despegado del Republic Airport, en Farmingdale, para realizar un vuelo de práctica antes de una exhibición aérea programada en Cape May, Nueva Jersey.

Según su relato, habían transcurrido menos de 10 minutos desde el despegue cuando la hélice de la aeronave dejó de girar mientras sobrevolaba la zona de Robert Moses State Park.

El piloto describió el problema como una falla de un motor que, según su versión, era prácticamente nuevo. Ante la pérdida de potencia, tuvo que tomar una decisión en cuestión de segundos: encontrar un sitio donde pudiera aterrizar sin poner en riesgo a otras personas.

El estacionamiento vacío del Field 4 terminó siendo la alternativa más segura.

La aeronave involucrada es una Edge 540, un modelo monoplaza utilizado principalmente para acrobacias y competencias aéreas. Su diseño está pensado para ofrecer una elevada maniobrabilidad y permitir la ejecución de complejas rutinas durante exhibiciones.

Windmiller es un piloto experimentado y participa cada año en el espectáculo aéreo de Jones Beach. Esto resultó crucial durante la emergencia, ya que consiguió controlar la aeronave y llevarla hasta el estacionamiento sin impactar contra personas, vehículos u otras estructuras.

Una maniobra de emergencia en un estacionamiento vacío

Las imágenes captadas desde el aire mostraron la avioneta azul detenida en el estacionamiento del parque. La escena llamó la atención porque el lugar se encuentra próximo a una de las zonas recreativas más conocidas de Long Island.

Funcionarios de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York señalaron que agentes de la Policía de Parques Estatales acudieron al Field 4 poco después del incidente y aseguraron el área.

El estacionamiento permaneció cerrado mientras las autoridades inspeccionaban la aeronave y coordinaban su retiro.

La FAA busca determinar qué provocó la falla

La investigación federal apenas comienza. La FAA indicó que se pondrá en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el piloto y recopilar los datos necesarios para establecer qué ocurrió durante el vuelo.

La agencia suele investigar este tipo de situaciones como parte del procedimiento habitual después de un aterrizaje de emergencia. En esta primera etapa, los investigadores pueden revisar el estado de la aeronave, el motor, los registros de mantenimiento y las circunstancias del vuelo.

Todavía no se ha establecido oficialmente qué provocó la pérdida de potencia. Tampoco se ha informado de manera concluyente si el problema estuvo relacionado con el motor recientemente instalado, como señaló Windmiller.

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