Casa Blanca y funcionarios de Trump recuerdan a Charlie Kirk a un año de su asesinato

La Casa Blanca y varios de los principales funcionarios de la Administración de Donald Trump recordaron este jueves al activista conservador Charlie Kirk, al cumplirse un año de su asesinato durante un evento en una universidad de Utah.

La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó en X un video en homenaje a Kirk y lo describió como un “campeón de la libertad” y un “patriota intrépido”. En las imágenes aparece la camiseta blanca con la palabra Freedom que llevaba el activista cuando fue asesinado.

“Charlie Kirk cambió el curso de la historia estadounidense. Su coraje, convicción y amor por la patria nunca serán olvidados”, señaló la Casa Blanca.

El homenaje también incluyó imágenes de los últimos momentos de Kirk antes de que recibiera los disparos mientras hablaba ante una multitud en Utah Valley University el 10 de septiembre de 2025.

One year ago, we tragically lost a fearless patriot. A champion for freedom and for our country.



Charlie Kirk changed the course of American history. His courage, conviction, and love of country will never be forgotten. ??



"Well done, good and faithful servant" pic.twitter.com/1pFgGSrTAG — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2026

El vicepresidente J.D. Vance, uno de los aliados más cercanos de Kirk dentro del movimiento conservador, escribió: “Te queremos CK, y te extrañamos todos los días”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la capacidad de Kirk para defender lo que consideraba los valores de la familia, la fe y Estados Unidos.

“Hace un año hoy, fue asesinado por ello”, escribió Rubio, quien añadió que la Administración honrará su legado “construyendo grandes cosas y exigiendo cuentas a los enemigos de la civilización”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, también recordó al activista y afirmó que su “valentía, convicción y fe inquebrantable” dejaron un impacto generacional en Estados Unidos.

“Siempre recordaremos a Charlie”, escribió Hegseth, quien vinculó su memoria con su propia fe cristiana.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, recordó a Kirk como su amigo y destacó su papel en la movilización política de una generación de estadounidenses.

“La vida de Charlie estuvo definida por la convicción, el coraje y un amor perdurable por el país”, afirmó Bessent.

Kirk, una figura cercana a Trump

Kirk fue uno de los principales promotores del movimiento MAGA y desempeñó un papel importante en la campaña presidencial de Trump en 2024. También participó en la construcción de la red política que respaldó el segundo mandato del republicano.

Tras su muerte, Trump le concedió de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad y su Administración adoptó distintas medidas en respuesta a quienes celebraron públicamente el asesinato.

El Gobierno también presentó la muerte de Kirk como un episodio de violencia política. La Casa Blanca señaló entonces que el asesinato formaba parte de un patrón de violencia política y terrorismo doméstico.

El homenaje de este jueves coincide además con el acto conmemorativo organizado por Turning Point USA, la organización fundada por Kirk y actualmente dirigida por su viuda, Erika Kirk.

La organización celebrará el evento Freedom Built to Last para recordar a su fundador como un hombre de fe, esposo, padre y defensor de la libertad de expresión.

Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 mientras participaba en un evento de Turning Point USA en Utah Valley University. El acusado, Tyler Robinson, enfrenta cargos de homicidio agravado y otros delitos, y el proceso judicial continúa en su etapa preliminar.

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