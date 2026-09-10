ExUFC, Diego Sánchez, detenido nuevamente por violar libertad condicional y presunta conducción bajo los efectos del alcohol

El expeleador de UFC Diego Sánchez fue detenido nuevamente en Nuevo México, esta vez acusado de conducir bajo los efectos del alcohol en grado agravado y de violar los términos de su libertad condicional.

El arresto ocurrió el pasado lunes 7 de septiembre en el condado de Socorro, según los registros oficiales.

Sánchez, de 44 años y uno de los nombres emblemáticos de la primera generación de UFC, fue llevado a la cárcel local después de que la Policía respondiera a un incidente en una estación de servicio.

? UFC star Diego Sanchez arrested for DUI while on alcohol-free probation.



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Documentos judiciales obtenidos por el medio KOB 4 de Albuquerque señalan que el veterano de MMA quedó bajo custodia mientras se evalúan los nuevos cargos en su contra.

Sánchez fue arrestado después de que la policía respondiera al llamado de un empleado de una gasolinera de Valero. El reporte indica que un hombre siguió a una mujer a un baño y estaba golpeando la puerta.

Tras el llamado, los oficiales llegaron y encontraron a Sánchez caminando hacia su vehículo, aparentemente intoxicado. El expeleador fue abordado por las autoridades y sometido a una prueba de sobriedad en el sitio.

Sin embargo, Sánchez “tomó la decisión de detener la prueba de sobriedad de campo por la seguridad del sospechoso”, según la denuncia.

El profesional de las artes marciales mixtas fue arrestado y llevado a una estación de policía, donde registró niveles de alcohol en sangre de 0,17% y 0,18%, más del doble del límite legal del 0,08%.

No es la primera vez que Sánchez enfrenta problemas con la justicia. En julio de 2025, había sido detenido en Albuquerque después de que la policía investigara un reporte sobre un arma disparada desde un vehículo cerca de la Interestatal 40.

Sobre ese caso, Diego se terminó declarando culpable de un cargo de cuarto grado por disparar desde o hacia un vehículo. Como parte del acuerdo judicial, otro cargo relacionado con el uso negligente de un arma mortal fue retirado.

En marzo de este año, fue condenado a cinco años de libertad condicional supervisada después de declararse culpable de un cargo de delito grave de arma de 2024, en el que disparó un arma al aire mientras conducía como pasajero en un automóvil pasando la escena de un accidente automovilístico.

Sánchez, nativo de Albuquerque, también fue sentenciado a 800 horas de servicio comunitario. Su última pelea en UFC fue en septiembre de 2020.

Diego posee un récord de 32-13, incluyendo 10 victorias por eliminación directa y seis por sumisión. La pelea de Sánchez en 2009 contra Clay Guida fue incluida en el “Ala de la Fama de UFC” en 2019.

Sánchez también ganó la competencia de peso mediano en la temporada 1 de “The Ultimate Fighter” de UFC, que se estrenó en 2005.

Después de abandonar UFC, Sánchez continuó compitiendo en otros escenarios. En 2022 enfrentó a Kevin Lee en Eagle FC y posteriormente incursionó en el bare-knuckle, donde se enfrentó contra el excampeón mundial de boxeo Austin Trout en 2023.



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