El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y ministro delegado de Presupuesto Fouzi Lekjaa afirmó públicamente que la final de la Copa del Mundo 2030 se llevará a cabo en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, recinto que actualmente se encuentra en fase de construcción.

Durante un acto de campaña electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) celebrado en la localidad de Buznika, el dirigente destacó la relevancia estratégica de la infraestructura en desarrollo. “La provincia de Benslimán es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia”, aseveró Lekjaa ante los simpatizantes del partido liberal.

La Copa del Mundo 2030 será organizada de manera conjunta por Marruecos, España y Portugal, incluyendo tres partidos conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay como tributo al centenario del torneo.

Pese a las afirmaciones de Lekjaa, la FIFA no ha oficializado aún el reparto definitivo de sedes ni la instalación elegida para albergar el partido por el título, decisión en la que el Gran Estadio Hassan II (un recinto proyectado para 115,000 espectadores que aspira a ser el más grande del mundo para 2027) compite directamente con el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

En sus declaraciones, el directivo expresó además su deseo de ver un cruce en la final continental entre Marruecos y Francia, haciendo alusión a la reciente eliminación del conjunto magrebí ante los galos por 2-0 en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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