Rodrigo De Paul se hace viral por presumir en disputa con Lewandowski: “Gané dos Copas América y un Mundial”

Rodrigo De Paul y su picante personalidad volvieron a relucir. El argentino se hizo viral tras encararse el pasado miércoles por la noche con Robert Lewandowski en el empate a un gol entre Chicago Fire e Inter Miami en el Soldier Field.

Durante el encuentro, en una disputa donde se caldearon los ánimos, De Paul le presumió al polaco su Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022 y las dos Copa América obtenidas en Brasil y Estados Unidos.

El altercado empezó con Lewandowski intercambiando empujones con Ian Fray y Yannick Bright. De Paul, acostumbrado a aparecer en estas disputas, ‘defendió’ a sus compañeros y les ‘restregó’ sus títulos con la albiceleste tras una serie de jaloneos.

De Paul y Lewandowski charlaron por un corto período de tiempo, aunque su lenguaje corporal delataba que la conversación no era muy amistosa. De acuerdo con medios como DAZN, el contenido del diálogo fue sarcástico y canchero.

“¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo, ¿Vos (tú)?”, habría dicho De Paul a un Lewandowski que se reía en medio de su disputa con el argentino.

“¿QUIÉN ERES? HE GANADO 2 COPAS AMÉRICA Y UN MUNDIAL. ¿Y TÚ?” ?



Las palabras de Rodrigo De Paul a Lewandowski en la MLS ???? pic.twitter.com/9ii2ykOd7e — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 10, 2026

Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski ??



(vía MLS por Apple TV) pic.twitter.com/luepiNEFLd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2026

No sería la primera vez que De Paul y compañeros suyos de la selección de Argentina presumen ante rivales sobre los títulos obtenidos con la albiceleste.

Hace unas semanas, De Paul volvió a ser noticia por una situación similar cuando le presumió su campeonato de MLS a un árbitro. La insólita secuencia se dio en el Inter Miami vs. Nashville SC, el pasado sábado 16 de agosto de 2026, en el Geodis Park, donde el conjunto de ‘Las Garzas’ perdió 4-1.

“¿Vos tenés esto?”, le lanzó De Paul tocando la estrella del escudo de su club. Otra imagen reciente que refiere a este tipo de antecedentes se dio hace unos meses en la Champions League.

Durante un encuentro de dieciseisavos de final entre Benfica y Real Madrid, el defensor Nicolás Otamendi presumió a Vinícius Jr., su estrella con la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

La imagen se dio casi en las mismas condiciones que la de De Paul. Este comportamiento viene siendo reiterativo entre los jugadores de la albiceleste.

En lo deportivo, Chicago Fire e Inter Miami empataron 1-1. Lewandowski abrió el marcador con un buen remate de volea en el área.

Pasa el segundo tiempo; los visitantes igualaron la contienda a través de Casemiro tras la asistencia de Messi.



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