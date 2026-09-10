George Lombard Jr. entre más jóvenes de Yankees con un Grand Slam

George Lombard Jr. se llevó los reflectores este miércoles luego de conectar un grand slam en la victoria 6-1 de los Yankees sobre los Colorado Rockies.

Lombard Jr. bateó un grand slam en el tercer inning ante Tomoyuki Sugano, para convertirse en el segundo jugador más joven de los Yankees con un grand slam a los 21 años y 99 días.

El novato y campocorto de los Yankees quedó detrás de Mickey Mantle, quien lo hizo el 25 de julio de 1952 ante los Tigres de Detroit con 20 años y 280 días.

El batazo de Lombard Jr. fue el primer Grand Slam de los Yankees en la temporada 2026, una franquicia que necesita despegar su ofensiva y más cuando regresó el capitán, Aaron Judge.

Lombard Jr. ha bateado para .240 con 23 hits, 3 jonrones, 11 carreras impulsadas y 14 carreras anotadas en 28 juegos esta temporada.

Yankees buscan la barrida ante los Rockies

Tras la victoria 6-1, los Yankees buscarán la barrida contra los Rockies de Colorado este jueves en el Yankee Stadium.

Max Fried subirá a la lomita este jueves en el último juego de la serie y poder acercarse a los Rays de Tampa Bay en la lucha por el liderato del Este de la Liga Americana.

Luego de esta serie, los Yankees recibirán a los New York Mets para tres juegos en el Yankee Stadium de la Subway Series.

A pesar de una mala temporada, los Mets han ganado 7 de los últimos 10 juegos y viven un buen momento ofensivo.

Por su parte, los Yankees también han ganado 7 de los últimos 10 juegos, aunque siguen a cuatro juegos de distancia de los Rays de Tampa Bay.

Los Yankees esperan seguir cerca de los Rays para la serie que disputarán ambos equipos a finales de septiembre en el que se pueden jugar el liderato para los playoffs.

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