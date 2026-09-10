Juan Soto quiere recuperar el ritmo competitivo pese a campaña perdedora de Mets

La principal figura de los New York Mets, Juan Soto, resaltó la importancia de recuperar el ritmo competitivo y saber lidiar con las lesiones para sacarle el máximo provecho a una fallida temporada 2026.

“Estamos tratando de tomar ritmo como equipo”, dijo Soto sobre una campaña en la que iniciaron como serios candidatos, pero que termina plagada de lesiones y con una virtual eliminación desde finales de agosto.

Y también comentó: “Tratamos de sacarle el mayor beneficio a este final de temporada e intentaremos continuar eso para la temporada que viene”.

Soto le contestó a la AFP desde un vestuario de los Mets que hoy luce distinto a lo que fue al inicio de temporada.

En una esquina, el quisqueyano se muestra concentrado como si estuviese peleando la Serie Mundial. Por otro lado, el puertorriqueño Francisco Lindor ha vuelto a sonreír tras meses de ausencia, mientras que el venezolano Francisco Álvarez recorre cada espacio saludando a sus compañeros.

Los Mets con una temporada distinta

Efectivamente, la temporada está lejos de ser lo que la dirigencia de los Mets y sus aficionados imaginaron al contar con el mejor presupuesto de la Gran Carpa.

Pese a todo, existe un sentido de responsabilidad, especialmente para Juan Soto, quien figura dentro de los peloteros mejor pagados de la liga con un salario base de $43 millones de dólares, que con incentivos podría llegar hasta los $61 millones de dólares.

“Ha sido una temporada distinta, diferente a lo que yo siempre he vivido”, agregó el nacido en Santo Domingo.

A sus 27 años, inició la campaña con molestias musculares en la pierna derecha y luego se ausentó por más de un mes por una lesión en la pantorrilla izquierda, mientras que Lindor, con el mismo padecimiento, estuvo fuera casi dos meses.

“Estuve lidiando con muchas lesiones, pero gracias a Dios me siento muy saludable, me siento bien, que estoy en un buen lugar para poder terminar fuerte la temporada y tratar de ir con buen ánimo a la temporada muerta”, aclaró Soto.

Con un título de Serie Mundial con los Nacionales en el 2019, Soto ha cumplido con las expectativas a lo largo de su carrera. Lo hizo en su primera temporada con los Mets, cuando conectó 43 jonrones, dos más que la temporada anterior con los Yanquis.

En tiempos de dificultad, Soto ha buscado refugio en su fe y la familia.

“Para mí, Dios es todo. Me da la oportunidad de estar aquí y sin él yo no estaría aquí, es una parte muy importante para mí y para mi carrera, mi familia y siempre lo llevo presente”, comenta mientras viste una camisa que lee “Jesus Won” (Jesús ganó).

De cara al futuro y en particular a la temporada 2027, Soto tiene clara la fórmula del éxito y se concentra solamente en hacer un cambio, “ganar más partidos, eso es todo lo que hay que cambiar”, finalizó Juan Soto.

Seguir leyendo:

Yankees ponen a Jazz Chisholm Jr. en lista lesionados por esguince en el pulgar

Cubano Luis Robert Jr. fue puesto en lista de waivers por New York Mets

Shohei Ohtani pasará a la lista de lesionados por lesión en rodilla