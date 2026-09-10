Yankees ponen a Jazz Chisholm Jr. en lista lesionados por esguince en el pulgar

Los New York Yankees colocaron a Jazz Chisholm Jr. en la lista de lesionados de 10 días este miércoles debido a un esguince en el pulgar derecho. La baja ocurre justo tras el regreso de Aaron Judge a la alineación.

El camarero sufrió la dolencia durante el octavo episodio del compromiso del martes ante los Rockies de Colorado. Chisholm impactó su mano contra la almohadilla al deslizarse en la segunda base, teniendo que abandonar el encuentro poco después por molestias.

El panameño José Caballero sustituyó al jugador en la intermedia para el noveno inning, situación que lo apunta para recibir mayor cantidad de turnos y titularidad en la posición durante la ausencia de su compañero.

Chisholm permanecerá entre 7 y 10 días en reposo total sin realizar actividad. Tras ese periodo, el cuerpo médico de los «Bombarderos del Bronx» reevaluará el estado de su articulación para evitar complicaciones futuras y permitir su disponibilidad de cara a la inminente postemporada.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

?Recalled INF Anthony Volpe (#11) from Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

?Placed INF Jazz Chisholm Jr. on the 10-day injured list (retroactive to 9/9) with a right thumb sprain. — Yankees PR Dept. (@YankeesPR) September 10, 2026

Anthony Volpe regresa con Yankees

Tras perder a Chisholm, los Yankees reincorporaron Anthony Volpe al roster del equipo.

Volpe, que perdió su puesto de campocorto en Nueva York a manos del novato George Lombard Jr., fue llamado desde el equipo de Triple A de Scranton/Wilkes-Barre antes del partido del jueves por la noche, el último de la serie contra Colorado.

Volpe, un campocorto que ganó el Guante de Oro como novato con los Yankees en 2023, disputó 19 partidos como segunda base con los RailRiders y bateó con un promedio de .524, con tres jonrones y seis carreras impulsadas en sus últimos seis partidos.

Tras ser enviado a las ligas menores el 4 de agosto, Volpe tenía un promedio de bateo de .295, con 10 jonrones y 21 carreras impulsadas en 27 partidos, en los que jugó como campocorto y tercera base.

El debut de Volpe en la temporada con los Yankees se retrasó hasta el 13 de mayo, tras recuperarse de una operación a la que se sometió el pasado mes de octubre para reparar un desgarro del labrum del hombro izquierdo. Hasta el jueves, tenía un promedio de bateo de .240, con un jonrón y 19 carreras impulsadas en 56 partidos con Nueva York.

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