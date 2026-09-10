La Premier League recupera la tradición del Boxing Day con siete partidos el 26 de diciembre

La Premier League cumplió con su compromiso institucional de restituir la tradicional jornada del ‘Boxing Day’ al programar siete compromisos para el próximo 26 de diciembre de 2026, tras las modificaciones del calendario aplicadas en la edición anterior donde solo se disputó un encuentro en dicha festividad.

La jornada navideña del 26 la completarán el Hull City frente al Liverpool a las 12:30 p. m. y el choque entre Newcastle United y Manchester City a las 3:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.).

El programa de la jornada 17 concluirá el 27 de diciembre con tres duelos adicionales: Coventry City contra Chelsea, Manchester United ante Nottingham Forest y el derbi londinense entre Crystal Palace y Arsenal.

Asimismo, la organización del torneo confirmó que la fecha posterior iniciará el 29 de diciembre, garantizando a todos los conjuntos participantes un margen de descanso de al menos 60 horas entre partidos para salvaguardar el rendimiento físico de las plantillas.

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