Murió a los 70 años Barry Melrose, exjugador y entrenador de la NHL

Barry Melrose, exjugador y entrenador de la NHL, murió el pasado miércoles a los 70 años. De acuerdo con lo reseñado por la cadena ESPN, su esposa Cindy confirmó el fallecimiento al presentador Steve Levy.

Durante más de dos décadas, Melrose fue una de las voces más reconocidas del hockey en ESPN. En 2023 se había retirado tras ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

Barry Melrose, the former NHL player and coach who was a beloved, longtime hockey analyst for ESPN, died Wednesday, his wife, Cindy, told ESPN's Steve Levy. He was 70. https://t.co/68PGbK6rkI — ESPN (@espn) September 10, 2026

Melrose se convirtió en un referente de la cobertura de hockey en ESPN desde su llegada en 1996. La cadena lo describió como una voz “distintiva y confiable”, con un conocimiento profundo del juego y una presencia que marcó a fanáticos y colegas.

Antes de su etapa en televisión, Melrose jugó en la NHL 300 partidos entre 1979 y 1986, defendiendo los colores de Winnipeg Jets, Toronto Maple Leafs y Detroit Red Wings.

Sumó 10 goles, 33 puntos y 728 minutos de penalización. En la WHA jugó tres temporadas con Cincinnati, acumulando cinco goles, 32 puntos y 343 minutos de penalización en 178 encuentros.

El oriundo de Kelvington, una zona rural de Saskatchewan, comenzó su carrera como entrenador en 1987, cuando llevó a los Medicine Hat Tigers al título de la Copa Memorial de la WHL.

Luego dirigió a los Seattle Thunderbirds y a los Adirondack Red Wings de la AHL, con quienes ganó la Calder Cup en 1991.

Sin embargo, alcanzó su mayor reconocimiento al frente de los Los Angeles Kings de Wayne Gretzky, a quienes llevó a la final de la Copa Stanley en su primera temporada, en 1993.

También dirigió por un corto período de tiempo a Tampa Bay Lightning en 2008, durante 16 partidos. Su registro total como entrenador en jefe fue de 84‑108‑29.

Melrose deja a su esposa, Cindy, y a sus hijos, Tyrell y Adrien. ESPN expresó sus condolencias y destacó que “siempre lo mantuvo interesante”.



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