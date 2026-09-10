Qué personas recibirán dos pagos directos del Seguro Social en octubre 2026

Un cambio en el calendario hará que millones de beneficiarios reciban dos pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI) durante octubre de 2026. Sin embargo, esto no representa dinero adicional, sino el adelanto del pago correspondiente a noviembre.

Quiénes recibirán dos pagos en octubre

Más de 7 millones de personas en Estados Unidos reciben SSI, un programa destinado a adultos mayores de bajos ingresos, personas con discapacidades y personas ciegas.

De acuerdo con el portal Cleveland.com, estos beneficiarios reciben actualmente un promedio de aproximadamente $740 mensuales.

Normalmente, los pagos de SSI se realizan el primer día de cada mes.

Cuando esa fecha cae en fin de semana o día festivo, la Administración del Seguro Social (SSA) adelanta el depósito al último día hábil anterior.

Esa regla provocará una modificación particular en octubre.

El primer pago llegará el jueves 1 de octubre y el segundo será enviado el viernes 30 de octubre.

Este último corresponde en realidad al beneficio de noviembre, pero se adelantará debido a que el 1 de noviembre de 2026 cae en domingo.

Por esa razón, los beneficiarios de SSI no recibirán otro pago durante noviembre.

Es decir, recibir dos depósitos durante octubre no significa que la SSA haya aprobado un bono ni que los beneficiarios estén cobrando el doble de lo que normalmente les corresponde.

En diciembre volverá a ocurrir

La misma situación se repetirá al terminar el año.

Los beneficiarios de SSI recibirán un pago el martes 1 de diciembre y otro el jueves 31 de diciembre.

El segundo será adelantado porque el 1 de enero de 2027 es Año Nuevo y, por lo tanto, día festivo.

Esto significa que tampoco habrá un pago de SSI el 1 de enero de 2027.

Los jubilados del Seguro Social tienen otro calendario

Los pagos tradicionales del Seguro Social, incluidos los de trabajadores jubilados, siguen un calendario diferente basado en la fecha de nacimiento.

Quienes nacieron entre los días 1 y 10 reciben su beneficio el segundo miércoles del mes; los nacidos del 11 al 20, el tercer miércoles; y quienes cumplen años del 21 al 31, el cuarto miércoles.

En octubre de 2026, esas fechas serán los miércoles 14, 21 y 28, respectivamente.

Más de 70 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social y 56 millones de ellas son trabajadores jubilados y sus dependientes.

El beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados es de $2,084.

Qué pasa si recibes SSI y Seguro Social

Existe un calendario especial para quienes reciben simultáneamente SSI y Seguro Social, así como para las personas que comenzaron a cobrar beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

Habitualmente, reciben SSI el día 1 y Seguro Social el día 3, salvo cuando esas fechas coinciden con fines de semana o días festivos.

Para este grupo, el SSI llegará el 1 y el 30 de octubre.

El pago del Seguro Social correspondiente al 3 de octubre será adelantado al viernes 2, debido a que el día 3 cae en sábado.

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