Trump amplía sus aranceles a Canadá e incluye desde pieles de poni hasta muebles de bambú

Estados Unidos aplicará desde el 15 de septiembre de 2026 los aranceles de hasta 50% a productos procedentes de Canadá, en una nueva escalada de la disputa comercial impulsada por Donald Trump contra el vecino del norte. La lista incluye artículos tan inusuales como pieles de poni y muebles de bambú, además de colchones, lámparas, carritos de golf y pequeñas embarcaciones.

La medida no implica que cada producto subirá de precio de inmediato ni que todos se venden masivamente en tiendas estadounidenses. Sin embargo, el gravamen puede trasladarse a importadores, distribuidores y consumidores, especialmente si no encuentran proveedores alternativos fuera de Canadá.

Antes de comprar bienes importados, conviene comparar precios, preguntar por el país de origen y revisar otras alternativas. Además, la lista cambia rápido y algunos artículos pasarán de un arancel elevado a una prohibición de importación a finales de mes.

Los aranceles contra Canadá entran el 15 de septiembre

El gobierno de Donald Trump amplió el 8 de septiembre el alcance de los gravámenes adicionales previstos bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930. Los nuevos productos canadienses estarán sujetos a un arancel ad valorem, calculado como porcentaje del valor declarado, de 50% desde las 12:01 a.m. del 15 de septiembre.

La administración Trump sostuvo que la medida responde a la “discriminación” de Canadá contra el comercio estadounidense y a las tarifas de represalia aplicadas por ese país desde este lunes 8 de septiembre. En su hoja informativa, la Casa Blanca afirmó que los aranceles se aplican a todos los bienes cubiertos sin importar si ingresan directamente desde Canadá o tras pasar por otro país.

El alcance importa porque un arancel no es un impuesto pagado directamente por una familia en la caja registradora. Lo paga el importador estadounidense al introducir la mercancía; después, ese costo puede reflejarse en el precio final, los contratos de distribución o la decisión de dejar de vender el producto.

De muebles de bambú a pieles de poni

La lista combina materias primas, bienes para el hogar y productos de nicho. Entre los artículos añadidos a los aranceles de 50% están muebles de bambú y ratán, colchones, lámparas, carritos de golf, embarcaciones de motor, diversos artículos de aluminio y acero, papel para escribir o dibujar, además de varios tipos de quesos y pieles animales.

Sin embargo, CNN destacó que también están considerados otros productos inusuales como pieles de poni, lentejuelas y mezcal, además de otros artículos que hasta hace poco parecían ajenos a la pugna comercial entre ambos países.

Esa lista heterogénea deja un mensaje concreto para compradores y empresarios: el impacto no se limitará a un solo pasillo del supermercado. Puede tocar desde mobiliario y artículos de iluminación hasta suministros para comercios, talleres y actividades recreativas.

Algunos bienes pasarán de arancel a prohibición

El endurecimiento no termina con el gravamen. Adicionalmente, a partir de las 12:01 a.m. del 29 de septiembre de 2026, Estados Unidos prohibirá la importación de determinados productos canadienses, incluidos varios tipos de alcohol, motocicletas de más de 800 centímetros cúbicos, productos de suero de leche y melaza.

La prohibición incluye cerveza, vino, sidra, whisky, ron, ginebra, vodka, brandy, tequila y otros destilados, según las clasificaciones publicadas por el gobierno. Algunos de esos artículos se venden en restaurantes, licorerías y comercios especializados, por lo que su disponibilidad dependerá de inventarios ya presentes en Estados Unidos y de proveedores de otros países.

La diferencia es decisiva: un arancel encarece una mercancía; una prohibición puede sacar del mercado nuevas importaciones de una categoría específica.

Los gravámenes que aplicó Canadá

A partir de este lunes, Canadá activó aranceles de 15%, 25% y 50% sobre productos estadounidenses, con tasas que buscan igualar los gravámenes que Washington aplica a bienes comparables. La lista canadiense cubre aproximadamente CA$27,600 millones en importaciones anuales desde Estados Unidos.

El primer ministro Mark Carney describió las contramedidas como inevitables. “Nuestros aranceles son necesarios para proteger a nuestros trabajadores, proteger a nuestras empresas y proteger a nuestras comunidades”, afirmó este lunes con la entrada en vigor de sus tarifas.

La respuesta canadiense alcanza bienes estadounidenses de consumo y sectores industriales, incluidos productos de acero, aluminio, electrónicos y muebles. Esto aumenta el riesgo de que compañías de ambos países trasladen costos a compradores o reduzcan pedidos mientras intentan entender qué reglas estarán vigentes.

¿Qué puede hacer el consumidor ante los nuevos aranceles?

Comparar precios y disponibilidad antes de comprar muebles, iluminación, colchones, vehículos recreativos o bebidas importadas de Canadá

Preguntar al vendedor si el producto fue fabricado en Canadá y si el precio ya incorpora el nuevo costo de importación

Revisar cuidadosamente los contratos y fechas de entrega si se compra mobiliario o equipo por encargo, pues el arancel puede alterar el precio final

No asumir que todo producto canadiense será prohibido: las restricciones varían por código aduanero y categoría de mercancía

Aprovechar inventario existente solo si el precio y la necesidad lo justifican; una etiqueta con “oferta por aranceles” no garantiza un ahorro real

Preguntas frecuentes sobre los aranceles de 50% aplicados a Canadá

¿Cuándo entran en vigor los aranceles de 50% contra productos de Canadá?

Los productos añadidos a la lista enfrentarán el gravamen adicional de 50% a partir de las 12:01 a.m. del 15 de septiembre de 2026.

¿Qué artículos están incluidos en la nueva lista?

Incluye muebles de bambú y ratán, colchones, lámparas, carritos de golf, embarcaciones pequeñas, papel, productos metálicos, algunos quesos y determinadas pieles animales.

¿El arancel significa que todos esos bienes subirán 50% de precio?

No necesariamente. El 50% se aplica al valor de importación y lo paga inicialmente el importador. El aumento final dependerá de inventarios, márgenes de ganancia, competencia y proveedores alternativos.

¿Qué productos canadienses serán prohibidos?

Desde el 29 de septiembre se prohibirán determinadas bebidas alcohólicas, motocicletas de más de 800 cc, suero de leche y melaza, entre otros productos especificados por la Casa Blanca.

¿Por qué Trump amplió los aranceles?

La Casa Blanca afirmó que la decisión responde a la represalia comercial de Canadá y a lo que considera trato discriminatorio contra exportaciones estadounidenses.

Conclusión

La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá ya no se concentra solo en metales, autos o lácteos. La expansión hacia muebles, artículos de nicho y bebidas puede crear cambios menos visibles pero reales para hogares, pequeños comercios y distribuidores.

Si las medidas continúan ampliándose, el problema para el consumidor no será solo de precios más altos por ciertos productos. También será encontrar sustitutos, entender de dónde viene cada mercancía y decidir si conviene comprar ahora, esperar o cambiar de proveedor.

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