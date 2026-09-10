Trump cataloga de “gran éxito” su polémica intervención en la Convención Nacional Republicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump valoró este jueves la jornada inaugural de la convención nacional del Partido Republicano en Dallas, Texas, como un “gran éxito”.

La convocatoria, organizada a menos de dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, constituye un evento inédito impulsado para movilizar a la base electoral del partido oficialista.

A través de una publicación en su plataforma de Truth Social, el mandatario aseguró que el encuentro “resultó ser mucho más grande, mejor e importante de lo que nadie hubiera imaginado”.

Durante su mensaje, el republicano afirmó que la transmisión del evento superó en niveles de audiencia al partido inaugural de la temporada de la liga de fútbol americano (NFL).

“La audiencia total superó a la de la NFL. El estadio, que era realmente bonito, batió sus propios récords de asistencia ¡Estaba abarrotado! Había miles de personas afuera que no pudieron entrar”, agregó el mandatario. Sin embargo, en las imágenes de la transmisión en vivo se observaron asientos desocupados en los sectores superiores de las gradas.

The Republican Midterm Convention last night, in Dallas, was a major, sold out hit, far bigger, better, and more important than anyone thought possible. It was really something, streaming all over the place, and really big numbers, despite going up against the NFL. The overall? pic.twitter.com/vqI5SSH1q9 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2026

Estrategia electoral y propuestas económicas

El Partido Republicano enfrenta una contienda apretada en los comicios de noviembre, en la que usualmente, la organización política que ocupa la Casa Blanca suele registrar pérdidas de escaños en ambas cámaras legislativas.

Durante su primer discurso de una hora y media el miércoles por la noche, Trump solicitó a los electores acudir a las urnas con el mismo compromiso que si su nombre figurara en la papeleta.

En esa misma presentación, reiteró la promesa de otorgar un “dividendo” de $5,000 dólares a cada ciudadano adulto en caso de conservar la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes.

Agenda de clausura del encuentro

El programa del evento contempla la participación del presidente para el cierre de las actividades en Dallas. El cronograma incluye también las intervenciones del vicepresidente JD Vance y de la exsecretaria de prensa Karoline Leavitt.

Las elecciones del 3 de noviembre someterán a votación la totalidad de los 435 puestos de la Cámara Baja y 35 de los 100 escaños del Senado, además de diversos cargos regionales y locales.

Sigue leyendo:

– Trump ofrece $5,000 dólares a cada adulto si los republicanos ganan las elecciones de medio término

– Fetterman reivindica su disposición a trabajar con Trump durante la convención republicana

– Trump dice que la guerra con Irán terminará justo tras las elecciones de noviembre