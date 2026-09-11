11-S: Bryant Park tendrá 2,753 sillas y un concierto gratuito

El césped de Bryant Park tendrá este viernes 11 de septiembre una imagen muy simbólica. Desde las 8:00 de la mañana, 2,753 sillas de parque vacías serán colocadas en el espacio de Midtown como representación de cada una de las vidas perdidas en el World Trade Center.

La instalación, organizada por Bryant Park y Bank of America con motivo del 25.º aniversario del 11-S, permanecerá abierta al público hasta las 4:00 p.m. Los asientos estarán orientados hacia el sur, una decisión pensada para subrayar visualmente la ausencia que dejó aquel día en la comunidad.

Quienes se acerquen podrán recorrer el montaje, escribir una nota en memoria de los fallecidos y colocar un clavel en alguna de las sillas. Bank of America proporcionará las flores y acompañará el homenaje con una iniciativa solidaria.

Por cada uno de los primeros 3,000 claveles colocados, la entidad donará $25 dólares. El dinero será destinado a la Fundación de la Policía de Nueva York, la Fundación del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y el Fondo para Viudas e Hijos de la Asociación de Policías (PBA) de la Autoridad Portuaria.

La música tomará el césped al caer la tarde

El homenaje continuará de 7:00 p.m. a 8:15 p.m. con un concierto gratuito de la American Symphony Orchestra. La presentación tendrá lugar directamente sobre el césped de Bryant Park y reunirá piezas seleccionadas para recordar el valor de los héroes del 11-S y la fortaleza de los estadounidenses de a pie.

El repertorio incluirá “Fanfare for the Common Man”, de Aaron Copland, además del “Adagio” de la Décima Sinfonía de Gustav Mahler.

El acceso será completamente gratuito y no necesitas entrada. Sólo tienes que llevar una manta, encontrar un espacio en el césped y prepararte para escuchar el concierto bajo las estrellas. También habrá una opción para seguir la presentación mediante un enlace de transmisión en directo para quienes no puedan asistir.

Bryant Park estará ubicado como punto de encuentro entre las calles 40 y 42 de la 6.ª Avenida. La programación completa de este viernes 11 de septiembre de 2026 contempla, así, una instalación conmemorativa de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y la presentación orquestal de 7:00 p.m. a 8:15 p.m., ambas abiertas al público y sin costo.

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