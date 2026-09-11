Así fue iluminado el cielo de Nueva York para conmemorar los 25 años del atentado del 11 de septiembre

Este viernes, 11 de septiembre, se conmemoran 25 años del atentado terrorista en contra de las Torres Gemelas, que cambió la vida de millones de familias y la ciudad de Nueva York volvió a llenarse de iluminación para recordar a las más de 2,000 personas que perdieron su vida tras el ataque.

En una mañana que transcurría como cualquier otra, con normalidad, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda, grupo delincuente liderado por Osama Bin Laden, y posteriormente, se estrellaron dos en el World Trade Center, ocasionando la caída de ambas torres 102 minutos del primer atentado; el cual significó el ataque más letal en la historia reciente de los Estados Unidos y el más grande en la ciudad de Nueva York.

El cielo fue iluminado para conmemorar el suceso del 11 de septiembre

Con motivo a recordar a las miles de víctimas que perdieron su vida tras este suceso, el cielo de la ciudad fue iluminado durante varios minutos con las figuras del World Trade Center con 2,977 drones en lo que denomina “Noche de tributo”, tal como viene ocurriendo durante las visperas de 11 de septiembre durante cada años desde 2002, una año después del atentado terrorista. Esto se aprecia en las imágenes difundidas por el portal Capital 247.

Ciudadanos que hacen vida en Nueva York se detuvieron por un momento para apreciar la silueta de las Torres gemelas entre la nostalgia y el dolor que acompaña a aquellos que perdieron a sus familiares, gratitud para los que estuvieron en el lugar de los acontecimientos y siguen con vida, además, de servir como una especie de pedagogía y reflexión para aquellos que no se habían percatado de la magnitud de la catástrofe que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001 en esta ciudad.

¿Cuántas personas perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001?

Desde aquel atentado las personas fallecidas está cerca de las 3,000 personas y varios sobrevivientes siguen con vida presentando enfermedades relacionadas con el lamentable suceso.

La ciudad Nueva York y sus distintos cuerpos de seguridad están rindiendo distintos homenajes desde hace varios días, no solamente a los que no pudieron sobrevivir, sino también a aquellos valientes que mostraron una respuesta inmediata para salvar el máximo de vidas posibles, convirtiéndose en una héroes de los Estados Unidos.

Testimonios de algunos protagonistas

“Quisiera borrar del calendario de todos los años el 11 de septiembre“, dice Bernardo Fernández, con un chorrito de tristeza asomándose en sus grandes ojos negros, quien justamente celebra su cumpleaños en esta inolvidable fecha. “Quisiera que el 11 de septiembre del 2001 nunca hubiera pasado. Y quiero que nunca más vuelva a pasar”.

“Cuando pasó lo de las Torres, yo tenía 19 años. Yo estaba en mi último grado en la escuela y recuerdo que sentí mucho miedo. Al principio no entendíamos nada y luego pensábamos que se trataba de un bombardeo a del fin del mundo”, confiesa la hoy madre de dos adolescentes. “Es un miedo que no se va. Es un miedo que uno aprende a contener o a disimular, pero siempre está ahí. A mi me espanta mucho volar en avión. Si escucho ruidos fuertes todavía me asusto y cuando se acerca el 11 de septiembre me pongo muy triste”.

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