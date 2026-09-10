La noticia del día martes fue la repentina salida de Gala Montes de “La Casa de los Famosos México 4“; apenas dos días después de haber sido reingresada y luego de varios días de especulaciones, la cantante rompió el silencio.

Aunque los rumores rondaban sobre una supuesta crisis de salud mental y otros alegaban que no se sintió a gusto, por lo tanto, simplemente decidió irse, Montes dio su punto de vista de las cosas a través de varias historias compartidas en su cuenta personal de Instagram.

Gala Montes asegura que la sacaron de “La Casa de los Famosos México 4”

Tanto Gala como la producción de la casa aseguraron que ella estaba bien, pero no explicaban la razón de su salida, hasta este jueves, donde la artista decidió acabar con las especulaciones.

Montes afirmó que presentó una situación de emergencia femenina y por esa razón abrió la puerta de salida de la casa para solicitar ayuda. La jefa le pidió que regresara y se dio vuelta hasta el confesionario, donde volvió a hacerle una petición de emergencia, sin ser asistida de forma inmediata.

Ante su insistencia, Gala cuenta que la producción le envió a la psicóloga, probablemente por alguna mala interpretación de su reacción, cuando no le correspondía una cita con la especialista, y aseguró que la sacaron de “La Casa de los Famosos México 4”. Por eso, su súbita ausencia.

“¿Por qué me voy a querer salir, si acababa de entrar? Me sacaron“, indicó la artista en su confesión.

Gala nombra a sus favoritos para ganar

Aunque no le dio mucha fuerza a eso, Montes sí reveló que consideraba que la mayoría de los habitantes no estaba jugando como se debía porque había mucha amistad y, además, confesó cuáles son sus favoritos para ganar.

La artista indicó que Karina Torres y Masad Altamimi son sus dos favoritos para ganar porque cree que “ellos sí entienden la vibra”.

¿Gala Montes tiene una relación con Emiliano Aguilar?

Recientemente, la cantante también dio que hablar tras compartir un video editado, en el que comparte con Emiliano Aguilar en distintas localidades y se notan muy cercanos.

De hecho, los emojis que utilizó en las imágenes y la música de fondo “Love On the Brain” de Rihanna fueron las cosas que causaron mayor impresión. Cabe destacar que estos dos artistas han sido vistos juntos desde hace algunos meses, pero muchos medios creían que se podía tratar de una colaboración musical.

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