Harry Styles agregó nuevas fechas en Estados Unidos a su gira “Together, Together”

El pasado 26 de agosto, el cantante británico Harry Styles comenzó su residencia de 30 shows en el Madison Square Garden en Nueva York. En medio de estas fechas, la estrella pop anunció nuevas fechas para su gira, la cual inicialmente incluyó pocas ciudades.

Hay que recordar que Styles inició “Together, Together” el pasado 16 de mayo. Esta gira solo incluyó shows en Ámsterdam, Países Bajos; Londres, Reino Unido; São Paulo, Brasil; y Ciudad de México, México.

Styles fue uno de los primeros músicos recientemente que apostó por tener varias fechas en una misma ciudad y no incluir demasiados lugares. Esto podría dar más tranquilidad a los artistas y su equipo, al mismo tiempo que no baja el ingreso de dinero en venta de entradas.

Pero ahora ha decidido incorporar nuevos shows para su agenda del 2027. Es decir, ya no solo será Nueva York la que podrá disfrutar de esta nueva etapa del exintegrante de One Direction. Para el 2027, comenzará con presentaciones en Phoenix el 2 de abril, y ese recorrido por Estados Unidos también incluye Dallas, Los Ángeles, Toronto, Atlanta y Chicago.

Por otro lado, también ha agregado fechas para Europa. El primer show está programado para el 2 de julio en Berlín, Alemania. También incluyó fechas en París, Madrid, Roma y Dublín. Pese a ya haber visitado Inglaterra en su primera etapa de la gira en 2026, en este anuncio incorporó tres nuevas fechas para cerrar la gira en el Wembley Stadium de Londres.

Entradas accesibles

El anuncio de una nueva etapa de la gira “Together, Together” para el 2027 también agregó una noticia en pro de muchos de los fanáticos. Se ha dicho que existirá el Unpredictable Fun Tickets, una iniciativa que ofrecerá una parte de las entradas a bajo precio.

Se dice que estos boletos especiales tendrán un precio de 20 dólares en Norteamérica, 20 libras esterlinas en el Reino Unido y 20 euros en Europa. Por ahora, no se han explicado cuáles serán las condiciones para acceder a estas entradas.

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