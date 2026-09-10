“La Casa de los Famosos México 4”: Estos habitantes quedaron en la placa tras una terrorífica nominación

Una nueva semana (la séptima) se está llevando a cabo en “La Casa de los Famosos México 4” y este miércoles se conocieron los participantes nominados en esta ocasión, con una dinámica bastante terrorífica.

Los habitantes vivieron una especie de noche de Halloween, donde tuvieron que pasar a una habitación y cumplir con las solicitudes de la jefa, mientras debían lidiar con algunos “monstruos” que los asustaron muchísimo.

En esta oportunidad se vio algo inédito y es que por primera vez en la temporada un líder fue nominado, siendo Brianda Deyanara la afectada. Además, dos nombres repiten con respecto a la nominación anterior: Gema Garoa y Yahir.

Estos son los nominados de la séptima semana en “La Casa de los Famosos México”

Brianda Deyanara

Masad Altamimi

Karina Torres

Gema Garoa

Yahir

Mariana Ochoa.

Por su parte, Mariana Ochoa volvió a ser nominada, luego de haber comprado la inmunidad en la semana anterior, justo lo que hizo Ese Pérez en esta oportunidad, dejando a la casa sin el 40% del presupuesto semanal.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna

Gala Montes (abandonó).

Brianda pone un alto a su “shippeo” con Masad

La única pareja que parecía quedar dentro de la casa era la de Brianda y Masad, pero Deyanara decidió parar la situación y pedirle a Masad que solamente quedaran como amigos.

Ante esta situación, la reacción del empresario fue alejarse un poco y Brianda lo buscó en un par de ocasiones. Todo parece haber llegado hasta allí y, por ahora, no hay optimismo con respecto al nacimiento de una conexión entre alguien más.

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