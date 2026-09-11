Del teatro a las plataformas: una grabación de “Oh, Mary!” se estrenará en HBO Max

Esta semana, HBO Max anunció el estreno de una grabación de la obra de teatro “Oh, Mary”, la cual ha sido un éxito en Broadway y en el West End de Londres. El estreno de la grabación está programado para el 2027.

El anuncio se hizo con un tráiler. La grabación que será compartida en la plataforma fue hecha el 28 de julio de 2026 en el Teatro Trafalgar del West End, en Londres. Hay que recordar que esta exitosa obra fue escrita por Cole Escola, quien también protagonizó temporadas de la obra como Mary Todd Lincoln, incluida la que estrenará en HBO.

Además de Escola, esta función cuenta con la actuación de Giles Terera como el esposo de Mary, Bianca Leigh como su acompañante, Tony Macht como el asistente del esposo de Mary y Michael Urie como su maestro.

En un comunicado compartido por la plataforma, Escola dijo: “Me alegra mucho poder compartir este espectáculo con un público más amplio y dar a conocer ‘Oh, Mary!'”.

Por otro lado, Nina Rosenstein, vicepresidenta ejecutiva de programación, programas nocturnos y especiales de HBO, dijo en el mismo comunicado: “Son 80 minutos de caos meticulosamente coreografiado… tan original que todo aquel que lo ve necesita inmediatamente que alguien más lo vea también. Cole ha logrado lo casi imposible… han creado una comedia que se siente completamente diferente a todo lo demás, y además, parece que lo hacen sin esfuerzo”.

Actualmente, “Oh, Mary!” se está presentando en el Lyceum Theatre de Broadway. Inicialmente, se estrenó como una temporada limitada, pero tras el éxito que ha tenido se ha extendido por tres años.

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