El icónico vestido de la venganza de la princesa Diana será subastado por hasta $300,000 dólares

El famoso “vestido de la venganza” que usó la fallecida princesa Diana tras hacerse pública la infidelidad de su esposo, el entonces príncipe Carlos, será subastado por primera vez en 30 años.

La prenda será la pieza estrella de una subasta nocturna dedicada exclusivamente a la moda, la cual se celebrará en Sotheby’s, en Nueva York, el 9 de diciembre. El valor estimado del vestido está entre $150,000 dólares y $300,000 dólares.

El vestido de seda negra fue creado por Christina Stambolian y pasó a la historia por ser la primera vez que un miembro de la realeza asistía a un evento público con un atuendo tan revelador.

El contexto que gira en torno a este vestido y la prenda en sí se convirtieron en uno de los momentos más emblemáticos de la cultura pop de la década de los 90.

Princesa Diana en 1994 luciendo el famoso “vestido de la venganza”.(AP Photo/File) Crédito: AP

Era 1994, la princesa Diana de Gales ya estaba separada de su esposo, el entonces príncipe Carlos, actual Rey de Reino Unido. La pareja tuvo un turbulento matrimonio marcado por la infidelidad del monarca y las dificultades de Diana para adaptarse a la estricta vida real.

Ese mismo día, se transmitió una entrevista del príncipe Carlos en la que admitió haberle sido infiel a Diana en su matrimonio. Tras esta confesión pública, Diana apareció poco después en un evento de Vanity Fair luciendo este vestido negro, de hombros descubiertos, ajustado al cuerpo, por encima de las rodillas, medias negras y con una elegante gargantilla.

La imagen de Diana llegando al evento con este vestido, que no cumplía con el estricto código de vestimenta de la realeza, recorrió el mundo, ya que con su atuendo la princesa envió un mensaje de seguridad y fortaleza.

El vestido fue tan icónico que recibió el nombre del “vestido de la venganza”, ya que en la cultura popular se considera que con ese vestido Diana se vengó no solo de la infidelidad del príncipe, sino de las reglas de la Corona británica que durante años la mantuvieron sumamente limitada.

A pesar de su enorme popularidad, Diana no volvió a usar el vestido. La creadora lo incluyó en una colección de prendas que fue subastada en 1997 a beneficio de organizaciones benéficas contra el cáncer y el VIH/sida.

La subasta de este año también tendrá un objetivo benéfico, ya que parte de los ingresos se destinará a la organización benéfica NHS Lothian Charity en nombre del Royal Hospital of Edinburgh.

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