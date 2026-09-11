Franco Colapinto y Alex Albon advierten sobre los peligros del circuito de Madrid

El estreno del circuito semiurbano Madring dejó sus primeras conclusiones técnicas tras la disputa de las dos primeras sesiones de prácticas libres del Gran Premio de España, donde los pilotos señalaron la dificultad para realizar adelantamientos, la reducida visibilidad en sectores clave y los márgenes de error casi nulos que ofrece el trazado madrileño.

El argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, anticipó un fin de semana complejo debido a la configuración de la pista. “Es una pista difícil, especialmente para pasar. Es prácticamente imposible superar a nadie, así que veremos qué pasa el domingo. Hay mucho por trabajar hoy en la noche”, declaró el sudamericano a ESPN.

Por su parte, el anglotailandés Alex Albon, de Williams, advirtió sobre los riesgos que implican las curvas de alta velocidad sin visibilidad y la cercanía de los muros de protección. “La pista es bastante estrecha. Si tienes un pequeño movimiento inesperado, inmediatamente estás contra el muro. Hay muchas curvas ciegas; me da sensaciones de Macao, pero más como un circuito de F1″, enfatizó Albon.

En el garaje de Aston Martin, el español Fernando Alonso admitió que la escudería afronta un retraso en su programa de trabajo tras sufrir contratiempos durante la segunda tanda de ensayos (FP2).

“En FP2 intentamos optimizar el coche y el setup, pero desafortunadamente tuvimos algunos problemas y no hicimos una sesión normal, así que estamos un poco atrás en el fin de semana. Intentaremos recuperarnos mañana en la FP3“, concluyó el asturiano antes de afrontar la sesión de clasificación.

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