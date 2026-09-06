Violento choque de Charles Leclerc causó bandera roja en el GP de Italia [VIDEO]

Un violento choque de Charles Leclerc lo dejó afuera del Gran Premio de Italia. El piloto monegasco quedó fuera apenas en la segunda vuelta, después de perder el control del auto y estrellarse a alta velocidad contra las barreras, lo que terminó causando bandera roja.

Leclerc defendía la cuarta posición frente al McLaren de Oscar Piastri cuando un repentino sobreviraje lo traicionó en la rápida curva final de Monza.

El Ferrari hizo un trompo y se fue directo contra las protecciones. Aunque salió por sus propios medios y sin lesiones, el impacto dañó las barreras y obligó a la dirección de carrera a neutralizar primero con safety car y luego a suspender la acción para reparaciones.

El golpe llegó en un momento ya tenso para Ferrari. En la largada, Leclerc había empujado a Lewis Hamilton fuera de la pista, enviando al británico hasta el octavo lugar y complicando aún más el arranque del equipo en su propio territorio.

Con el caos inicial, George Russell tomó el liderazgo por delante del sorprendente poleman Pierre Gasly, mientras que Franco Colapinto se acomodó cuarto, entre Verstappen y Piastri. Sergio Pérez marchaba en la posición 17 cuando cayó la bandera roja.

Leclerc se alejó del accidente ileso, pero las cámaras pronto lo mostraron sentado en la pista con la cabeza entre las rodillas.

Huge impact for Charles ?



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

El pasado sábado, el francés Pierre Gasly (Alpine) protagonizó la sorpresa de la jornada ganando la Pole.

Gasly, de 30 años, firmó la primera ‘pole’ de su carrera en la F1 al dominar la sesión de calificación, con un tiempo de un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell. El monegasco Charles Leclerc terminó arrancando en cuarto, al lado de Piastri.



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