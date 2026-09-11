Keiko Fujimori propondrá al hijo de Vargas Llosa como embajador de Perú en EE.UU.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este viernes que propondrá al periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, como embajador de Perú en Estados Unidos.

Fujimori señaló en una entrevista con RPP que Vargas Llosa aceptó la invitación del gobierno y consideró que “va a ser un gran embajador”. La designación todavía debe cumplir los procedimientos correspondientes y obtener el beneplácito de la administración de Donald Trump.

Vargas Llosa agradeció a la presidenta peruana la propuesta y señaló que, de concretarse, pondrá su experiencia y conocimientos al servicio de la representación diplomática peruana en Washington.

“De ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países, pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia, conocimientos y mi mayor esfuerzo para velar por los intereses permanentes del Perú”, escribió en X.

Agradezco profundamente a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como Embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C. De ser? — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) September 11, 2026

El escritor, quien reside habitualmente en Washington, indicó además que se abstendrá de realizar nuevas declaraciones públicas mientras se completa el proceso para confirmar su eventual nombramiento.

La propuesta ocurre un día después de que Fujimori recibiera en el Palacio de Gobierno al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante ese encuentro, ambos gobiernos abordaron asuntos relacionados con seguridad, defensa, lucha contra el crimen organizado transnacional, inversiones y comercio bilateral.

Vargas Llosa mantiene vínculos políticos con figuras del actual gobierno peruano. Es amigo del canciller Carlos Espá, quien anteriormente trabajó durante 15 años en la Embajada de Estados Unidos en Lima y fue designado por Fujimori como ministro de Relaciones Exteriores.

Durante las últimas elecciones, Vargas Llosa respaldó inicialmente la candidatura presidencial de Espá y posteriormente apoyó a Fujimori en la segunda vuelta. También había respaldado a la actual presidenta en las elecciones de 2021, cuando se enfrentó al izquierdista Pedro Castillo.

La relación entre la familia Vargas Llosa y el fujimorismo representa un cambio respecto de la posición que mantuvo durante años Mario Vargas Llosa. El escritor, fallecido recientemente, fue rival de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales de 1990 y se convirtió posteriormente en uno de los principales críticos del fujimorismo.

Keiko Fujimori tiene previsto viajar a Nueva York del 21 al 25 de septiembre para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

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