Netflix estrena “Tribeca 25”, el documental que sigue a Robert De Niro y su respuesta al 11-S

En junio de este año, se celebró la edición 25 del Festival de Cine de Tribeca, un encuentro cultural que fue creado como respuesta al trauma generado tras el 11 de septiembre de 2001.

Hoy se conmemoran 25 años del ataque terrorista que derribó las Torres Gemelas de Nueva York y marcó a la ciudad, es por eso que Netflix estrenó el documental “Tribeca 25”, el cual narra la historia detrás del festival fundado por Robert De Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff.

“Tribeca 25” es un documental dirigido por el director de cine Matt Tyrnauer. En él se hace un repaso a la historia del festival, cuya creación estuvo marcada por los ataques terroristas del 11 de septiembre. Más allá de resaltar el ataque que creó el trauma, también se explica cómo contar historias ayudó a reconstruir la comunidad.

Para contar la historia, el cineasta agregó entrevistas exclusivas y nuevas con De Niro y Rosenthal, además de otros nombres vinculados al festival a lo largo de sus 25 ediciones. También se incorporaron declaraciones de Bruce Springsteen, Nas y otros artistas hablando sobre el poder del arte.

Por ejemplo, en la primera edición del festival se presentaron 150 películas seleccionadas entre 13,000 propuestas.

Aunque el espíritu de levantamiento comunitario se ha mantenido, al igual que el arte como canal de sanación, el festival también se convirtió en una plataforma para descubrir nuevos talentos masivos en el espacio de la narrativa independiente. Por ejemplo, el festival llegó a ser el primer escenario de cineastas más conocidos en la actualidad como Jon M. Chu, Nia DaCosta, Ryan Coogler y Damien Chazelle.

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