Pareja de Carín León lo defiende de las críticas tras cancelar su show en Las Vegas

Meylin Zúñiga, esposa del cantante mexicano Carín León, defendió al artista luego de que se vio en la obligación de cancelar su concierto en The Sphere de Las Vegas el pasado 10 de septiembre pocos minutos antes de que el show diera inicio.

Meylin reclamó las especulaciones y la falta de empatía de muchas personas tras el anuncio de la cancelación del concierto.

“Hoy teníamos un viaje y no se pudo lograr, por lo cual comenzaron todas las especulaciones del mundo sin tener un poco de empatía, ni detenerse muchas personas a pensar que el artista también es un ser humano NORMAL como lo son ustedes. No siempre las cosas salen como uno las planea y Dios tiene escrito que sí y que no”, dijo la pareja del cantante.

Zuñiga ahondó en las explicaciones que dio Carin León previamente, que señalaba que no pudieron abordar el avión debido a problemas mecánicos. “Tuvimos dos intentos de vuelos. El ya programado para las 2 pm (falla de frenos) y el que llegó después 5 pm (falla de una cosa que no entiendo) que después de estar haciendo mil intentos de solucionar NO nos permitieron volar”, dijo Zuñiga.

Explicó que incluso intentaron que permitieran que solo el cantante abordara el avión , pero tampoco fue posible. La novia de Carin León aseguró que comprende la molestia de los fans que quedaron esperando el show del cantante, pero también resaltó la impotencia que sintió el artista al no poder llegar a este importante concierto.

“La noticia de que se cayó el avión y el artista no está, ahí sí hubieran llorado y no coreado ‘grosería y media’. Entiendo la frustración del esfuerzo que hacemos todos para ir a ver a nuestro artista favorito, pero ojalá también entendieran la impotencia del artista de NO haber podido llegar con ustedes a uno de sus conciertos más importantes”, dijo.

Asimismo, Zuñiga puso un alto a los rumores y especulaciones que surgieron tras la cancelación.

“No cuestionen porque no se quedó, por qué se fue 10 horas antes, no inventen que si andaba de fiesta y por eso no llegó o que se peleó conmigo”, expresó la modelo.

Este concierto cancelado de Carin León fue reprogramado para el 15 de septiembre de 2027. “SOMOS UNA FAMILIA normal como todos. Y creo Carín les demuestra en todos sus shows lo mucho que le importan”, reiteró. “Esperamos verlos el 15 de sept 2027. Todos con mucha salud y ganas de brindar por lo realmente importante. Los queremos mucho, mil disculpas de parte de todo el TEAM CL”, concluyó.

Carin León se disculpó con sus fans por no poder presentarse en concierto en Las Vegas. : “No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, reconoció en el video.

Más tarde, el cantante publicó otra disculpa en Instagram: “Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar”.

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