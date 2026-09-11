New Jersey American Water subirá casi 5% las tarifas: así cambiarán las facturas

Los hogares de Nueva Jersey que reciben el servicio de New Jersey American Water comenzarán a pagar más por el agua a partir del martes 15 de septiembre de 2026, cuando entre en vigor un aumento de tarifas cercano al 5%. Para una familia promedio, el ajuste significará unos $4 dólares adicionales al mes y llevará la factura mensual de agua a casi $90.

El incremento fue aprobado el miércoles por la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey (BPU) y permitirá a la empresa recuperar parte de los más de $1,000 millones que ha destinado a proyectos de infraestructura de agua potable y aguas residuales ya terminados.

Pero el golpe al bolsillo no llegará de inmediato. New Jersey American Water utilizará durante un año fondos obtenidos mediante un acuerdo judicial federal relacionado con la contaminación por PFAS para otorgar créditos en las facturas. Así, aunque las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse, los clientes tendrán un alivio temporal.

El crédito será de $9.88 mensuales durante 12 meses. En la práctica, el beneficio permitirá que el hogar promedio ahorre alrededor de $6 al mes durante ese periodo, según la información proporcionada por la compañía.

¿Cuánto subirán las facturas de agua?

El ajuste no será el mismo para todos los clientes. Quienes reciben únicamente el servicio de agua tendrán un aumento promedio de aproximadamente $4 mensuales. Los usuarios de sistemas de aguas residuales también enfrentarán un incremento promedio de unos $4.

Para los hogares que reciben ambos servicios, el impacto combinado rondará los $8 al mes, aunque la cifra final dependerá del área donde vivan, el tamaño del medidor y el consumo registrado.

La nueva tarifa quedó por debajo de lo que había solicitado originalmente la compañía. En enero, New Jersey American Water presentó ante la BPU una petición que contemplaba un aumento cercano al 12%. Tras el proceso regulatorio y las negociaciones, el ajuste aprobado terminó siendo considerablemente menor.

La empresa sostiene que el dinero obtenido a través del incremento de las tarifas será necesario para renovar infraestructura envejecida, sustituir tuberías de servicio de plomo y preparar los sistemas para cumplir con las exigencias relacionadas con los PFAS, conocidos como “químicos eternos” debido a su persistencia en el ambiente.

Con el dinero recaudado con las nuevas tarifas, se pretende hacer mejoras al sistema de agua del estado. (Foto: Rogelio V. Solis/AP)

El acuerdo por PFAS dará un respiro temporal

Los fondos utilizados para el crédito provienen de un acuerdo alcanzado en una demanda federal contra fabricantes de productos químicos, entre ellos DuPont, por la contaminación con PFAS de fuentes de agua potable.

Estas sustancias aparecen en numerosos productos de uso cotidiano y pueden permanecer durante largos periodos en el ambiente. Su exposición se ha relacionado con distintos problemas de salud, incluidos algunos tipos de cáncer.

New Jersey American Water afirma que cumple con las normas estatales sobre PFAS, pero anticipa nuevas inversiones para responder a los estándares federales. La EPA estableció en 2024 límites para determinados PFAS en el agua potable y posteriormente amplió el plazo de cumplimiento para PFOS y PFOA.

Mark McDonough, presidente de New Jersey American Water, señaló que las nuevas tarifas permitirán afrontar no solo el tratamiento de PFAS, sino también problemas relacionados con el cambio climático, las tuberías de plomo, las válvulas y el reemplazo de kilómetros de tuberías principales.

La preocupación por las familias que no pueden pagar

El problema no se limita al monto de las facturas. Datos de la EPA indican que entre 12.1 millones y 19.2 millones de hogares estadounidenses tuvieron dificultades para pagar sus servicios de agua. En Nueva Jersey, un informe de Rutgers University y New Jersey Future estima que uno de cada 5 hogares enfrenta problemas de asequibilidad.

Entre 2019 y 2024, alrededor de 57,000 hogares de Nueva Jersey atendidos por compañías privadas tuvieron cortes de agua, de acuerdo con un informe del Natural Resources Defense Council.

La situación también se complicó tras la pérdida del programa federal Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP), que ayudaba a familias de bajos ingresos a cubrir facturas atrasadas de agua y aguas residuales.

New Jersey American Water ha propuesto inscribir automáticamente en su programa H2O Help to Others a clientes que ya reciben asistencia energética como LIHEAP. La medida busca reducir uno de los principales obstáculos para acceder a los descuentos: el proceso de solicitud. Actualmente, se estima que solo cerca del 4% de los clientes elegibles participa en el programa de ayuda.

El debate no termina con la aprobación del aumento. Mientras la compañía defiende las tarifas como una vía para financiar obras necesarias, organizaciones ambientales y de consumidores reclaman una mayor participación estatal y federal en la infraestructura hídrica. Renovar redes antiguas y garantizar agua segura tiene un costo, pero trasladarlo casi por completo a las facturas puede dejar fuera precisamente a las familias con menos margen económico.

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