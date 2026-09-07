Premios Emmy 2026: ganadores de la gala no televisada

Este domingo 6 de septiembre, se celebró una nueva ceremonia privada previa a la entrega televisiva de los Premios Emmy, la cual está programada para el 14 de septiembre.

Esta reciente entrega de premios sirvió como antesala para la ceremonia oficial, pues resultaron ampliamente galardonadas un grupo de series que aún tienen categorías por las cuales competir. Hay que recordar que la Academia de Televisión decidió hacer cambios en la gala televisada para así atraer más espectadores.

Los cambios fueron criticados, pues se eliminó la entrega de varios de los premios que tradicionalmente sí eran transmitidos en esa ceremonia.

Aunque la última temporada de la serie de HBO “Hacks” hizo historia este año al convertirse en la serie de comedia con más nominaciones, en la segunda noche de entrega de premios previa a la gala final, la comedia que resultó ganadora fue “Widow’s Bay”, de Apple TV.

“Widow’s Bay” ganó en ocho categorías, convirtiéndose en la más premiada de la ceremonia especial. Entre los premios que recibió están el de Actriz Invitada para Betty Gilpin y el de Mejor Casting para una serie de comedia. También se anotaron muchos reconocimientos al equipo técnico, como supervisión musical, cinematografía, mezcla de sonido, animación, edición de sonido, composición musical y diseño de producción.

Hay que recordar que Apple TV estrenó esta serie en abril de este año, por lo que el reconocimiento fue obtenido por su primera temporada. “Widow’s Bay” es una comedia negra que narra la historia de un grupo de habitantes de una pequeña y pintoresca ciudad costera en Nueva Inglaterra cuya economía depende del turismo.

Detrás del éxito de esta serie de comedia, la otra ganadora fue “DTF St. Louis”, una miniserie que se centra en tres adultos que enfrentan una crisis de la mediana edad. Esta serie ganó seis Premios Emmy, incluyendo el de Mejor Actor de Reparto para David Harbour y el de Mejor Actriz de Reparto para Linda Cardellini.

El premio póstumo a Rob Reiner

Otra de las premiaciones que se hicieron en esta ceremonia fue al fallecido Rob Reiner, quien estaba nominado en la categoría Mejor Actor Invitado en una Comedia por su participación en la serie “The Bear”.

Hay que recordar que Reiner murió el 14 de diciembre del año pasado. El actor fue encontrado muerto en su casa en California, junto con su esposa Michele Singer.

Wendi McLendon-Covey y David Alan anunciaron el premio Rob Reiner. Crédito: Phil McCarten | AP

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