“The Pitt” recibirá el Hollywood Leadership Award de Cedars-Sinai por su retrato de la medicina de urgencias

La serie médica “The Pitt” será reconocida por Cedars-Sinai con el Hollywood Leadership Award, un galardón que destaca la manera en que la producción representa el trabajo dentro de una sala de urgencias y aborda las circunstancias que rodean a la medicina de emergencia.

De acuerdo con Variety, el reconocimiento será entregado durante la próxima edición de la gala Sunset Soirée, organizada por la Junta de Gobernadores de Cedars-Sinai. El evento está previsto para el 11 de octubre y tendrá como escenario los estudios Warner Bros. en Burbank, California.

Los homenajeados serán Noah Wyle, protagonista y productor ejecutivo de la serie; John Wells, productor ejecutivo y director; y R. Scott Gemmill, creador y showrunner de la producción.

Según Cedars-Sinai, el premio reconoce el trabajo realizado por el equipo de “The Pitt” para presentar una representación considerada auténtica de la vida profesional en un servicio de urgencias, así como su intención de abordar las realidades de esta especialidad médica con precisión y sensibilidad.

La institución médica también destacó la capacidad de la ficción televisiva para contribuir a conversaciones relacionadas con la atención sanitaria y el trabajo de los profesionales de la salud.

Cedars-Sinai destaca el trabajo de “The Pitt“

Peter L. Slavin, MD, presidente y director ejecutivo de Cedars-Sinai, explicó las razones detrás del reconocimiento y destacó la relación entre la narración audiovisual y la concienciación sobre temas médicos.

“Nos entusiasma homenajear al increíble equipo detrás de “The Pitt”, celebrando el poder de la narración y la filantropía para inspirar un cambio significativo”, dijo Slavin.

El ejecutivo añadió: “Gracias a su compromiso con la concientización sobre la atención médica y la medicina de emergencia, tanto en pantalla como fuera de ella, el equipo detrás de “The Pitt” está ayudando a destacar la importancia de la atención médica que salva vidas y los avances que la hacen posible”.

“The Pitt” llegó a HBO Max en enero de 2025, con Noah Wyle al frente de un drama ambientado en un servicio de urgencias de Pittsburgh. Desde su estreno ha centrado su narrativa en las experiencias de médicos, enfermeros y pacientes durante extensas jornadas de atención de emergencia.

El reconocimiento de Cedars-Sinai se suma a una trayectoria de premios que ha consolidado a la serie dentro de la televisión estadounidense. De acuerdo con la Academia de Televisión, “The Pitt” acumula actualmente 9 premios Emmy y 38 nominaciones. Entre sus galardones figuran reconocimientos obtenidos en 2025 y 2026, incluido el Emmy a mejor serie dramática conseguido en 2025. En los Emmy de 2026, la producción ya sumó cuatro premios en las primeras ceremonias celebradas el 5 y 6 de septiembre, mientras mantiene varias candidaturas para la ceremonia principal del 14 de septiembre.

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