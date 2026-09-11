Yankees sacan el poder para ganar el primero de la serie ante Mets

Veinticinco años después de aquel día en que Nueva York quedó marcada para siempre. Cody Bellinger conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada contra el novato Nolan McLean, y los New York Yankees vencieron a los Mets 6-4 el viernes por la noche.

Ben Rice también conectó un jonrón y los Yankees (85-62) consiguieron su decimoséptima victoria en 24 partidos, alcanzando un récord de 23 juegos por encima de .500, el mejor de la temporada, en una noche en la que el equipo recordó a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre.

Bellinger le dio a los Yankees una ventaja de 4-1 al conectar un jonrón con curva en cuenta completa ante McLean (11-9) que se fue a las gradas del jardín derecho. Rice agregó su jonrón número 37 al enviar un jonrón con efecto hacia el lado opuesto, a las gradas del jardín izquierdo, en el primer lanzamiento de la quinta entrada.

El novato Spencer Jones conectó un sencillo productor de carrera en la primera entrada y Ryan McMahon hizo lo propio en la octava, manteniendo a los Yankees a tres juegos de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana y colocándose 5 1/2 juegos por delante de Boston en la lucha por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.

Carlos Rodón se lució desde el montículo

Por su parte, desde el montículo Carlos Rodón (6-3) permitió dos carreras y tres hits en 6 1/3 entradas, su mayor cantidad en la temporada.

El zurdo ponchó a dos de sus ocho bateadores, Juan Soto, quien recibió abucheos de los fanáticos de los Yankees antes de cada turno al bate.

Después de anotar 31 carreras en una barrida de tres juegos en Miami, los Mets vieron interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas. Christopher Morel conectó un rodado productor que empató el partido en la segunda entrada, AJ Ewing conectó un sencillo productor en la séptima y bateó un jonrón en el primer lanzamiento de la novena.

Tras el jonrón de Ewing, David Bednar retiró a Soto con una doble jugada para conseguir su 33.er salvamento en 36 oportunidades.

McClean permitió cinco carreras y 10 hits, la peor cifra de su carrera, en cinco entradas.

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