“Bound to Ride”, la primera canción póstuma de Dolly Parton

Una grabación registrada por Dolly Parton en 2022 acaba de encontrar el momento para salir a la luz. “Bound to Ride” se convierte en la primera canción póstuma de la artista y llega como adelanto de “Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers”, un álbum colectivo que será publicado el próximo 16 de octubre.

El lanzamiento tiene una particularidad importante. Aunque acaba de estrenarse después de su fallecimiento, la participación de Parton no fue concebida como una despedida ni corresponde a sus últimos meses de vida. La cantante grabó su parte varios años atrás y el material permaneció guardado hasta ahora, según informó Rolling Stone.

La sesión ocurrió en plena pandemia de COVID. Para evitar coincidir con otros músicos en el estudio, Parton registró su voz por separado, desde sus propias instalaciones. La base instrumental había sido preparada previamente por First Ladies of Bluegrass y el resultado incorpora también la participación de Sierra Ferrell.

La artista estadounidense dejó un legado que marcó la cultura popular durante décadas. Crédito: Amy Harris | AP

Homenaje a dos figuras del bluegrass

“Bound to Ride” tiene raíces profundas dentro de la música tradicional estadounidense. The Stanley Brothers contribuyeron a popularizarla con su versión de 1964 y ahora la pieza vuelve a escena dentro de un proyecto dedicado a celebrar los 80 años de trayectoria e influencia de Carter y Ralph Stanley.

Los hermanos fueron fundamentales para el desarrollo del bluegrass estadounidense, un género estrechamente relacionado con las raíces musicales que acompañaron a Parton desde sus primeros años. El álbum publicado por Compass Records reunirá a intérpretes de distintas generaciones y también contará con figuras como Willie Nelson y Jamey Johnson.

La elección del tema resulta especialmente significativa tras la muerte de Parton el pasado 25 de agosto. La cantante falleció en Nashville a los 80 años después de una breve lucha contra el cáncer, según comunicó su familia. Su partida desencadenó homenajes alrededor del mundo y provocó un renovado interés por su repertorio.

La música que quedó grabada antes de su partida

A lo largo de su carrera, Parton llevó el country mucho más allá de sus fronteras habituales y también construyó una trayectoria ligada al cine, la televisión y el pop. Sin embargo, nunca dejó atrás los sonidos de Tennessee ni la tradición con la que creció.

Por eso, “Bound to Ride” recupera una faceta musical profundamente conectada con sus raíces y demuestra que todavía quedaban trabajos guardados que podían volver a encontrarse con el público.

No está claro cuántas grabaciones inéditas podrían aparecer en los próximos años. Sí existe, en cambio, otro lanzamiento póstumo ya previsto. En 2046 se escuchará por primera vez “My Place in History”, una canción que Parton había dejado preparada para ese momento.

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