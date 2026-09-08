Cómo hacer leche dorada casera: receta fácil, beneficios y contraindicaciones

La leche dorada, con la cúrcuma como ingrediente estrella, ha ganado popularidad por su delicioso aroma y sus beneficios para la salud, especialmente por su ayuda para desinflamar el abdomen. Un doctor en alimentos revela cuáles son los ingredientes para prepararla y cuáles son sus ventajas reales.

El doctor en alimentos Manuel Manzano advierte que esta bebida tiene varios beneficios para la salud; sin embargo, para aprovecharlos, es clave el proceso de elaboración (el cual explica que se hace en dos fases), ya que de lo contrario se pierde el efecto.

¿Qué es la leche dorada?

La leche dorada o Golden Milk debe su nombre al color amarillo que resulta de mezclar leche con cúrcuma.

Este ingrediente estrella de la leche dorada se agrega por los efectos de su principio activo: la curcumina. La evidencia científica le atribuye un efecto antiinflamatorio similar al de un corticoide (como hidrocortisona o dexametasona) en pruebas de laboratorio a pequeña escala. Aunque Manzano advierte que hay que reconocer que, “si bien no alcanza los niveles de eficacia de una dexametasona, tampoco tiene sus efectos secundarios”.

Sin embargo, sí recomienda utilizarla cuando el médico indica un descanso del antiinflamatorio recetado, ya que este no se puede tomar de forma continuada.

Beneficios de la leche dorada

El experto destaca tres beneficios para la salud, gracias a la presencia de altos niveles de curcumina:

Procesos inflamatorios: Por la poderosa acción antiinflamatoria de la curcumina, es ideal para cualquier proceso inflamatorio, desde las cuerdas vocales hasta la artritis o artrosis .

Por la poderosa de la curcumina, es ideal para cualquier proceso inflamatorio, desde las cuerdas vocales hasta la o . Salud hepática e inmune: Ayuda a la reparación celular causada por los radicales libres, lo que descongestiona y desinflama el organismo en general, mejora el sistema inmune y favorece la desintoxicación del hígado .

Ayuda a la reparación celular causada por los radicales libres, lo que descongestiona y desinflama el organismo en general, y favorece la . Deterioro cognitivo (Mito vs. Ciencia): Aunque existen estudios —como un trabajo de la Universidad de Texas— que le atribuyen propiedades para prevenir el deterioro cognitivo, el experto advierte que esto no incluye directamente el Alzheimer, ya que esta condición implica mecanismos más complejos.

¿Cómo se tiene que preparar?

La leche dorada se prepara con especias con poderoso efecto antiinflamatorio. Crédito: Shutterstock

Esta preparación es bastante sencilla, aunque es clave seguir el paso a paso.

Fase 1: Pasta de cúrcuma (Base)

30 g de cúrcuma en polvo

2,5 g de pimienta molida: Contiene piperina , un principio activo que multiplica la absorción de la curcumina a nivel intestinal.

Contiene , un principio activo que a nivel intestinal. 125 ml de agua

Modo de preparación: Coloca todo en una olla pequeña y lleva a calentar, removiendo constantemente hasta que se evapore el agua y quede una pasta. Deja enfriar y guárdala en un frasco cerrado en el frigorífico.

Fase 2: Preparación de la bebida

250 ml de leche: Aunque es válido hacerla con leche de vaca, el experto no la recomienda por su efecto inflamatorio en algunas personas. La recomendación es usar leche de almendras o leche de coco .

Aunque es válido hacerla con leche de vaca, el experto no la recomienda por su en algunas personas. La recomendación es usar o . 5 ml de aceite de coco: Para promover la absorción de los curcuminoides .

Para promover la . 1,25 g de la pasta de cúrcuma (un poco más de la cuarta parte de una cucharadita de café).

(un poco más de la cuarta parte de una cucharadita de café). 1 cucharadita de miel (opcional): Ideal para casos de resfriados fuertes o molestias de garganta, ya que suaviza la mezcla.

Paso a paso:

Lleva la leche junto con el aceite de coco al fuego. Espera a que esté casi a punto de hervir y mantenlo a fuego medio durante 10 a 15 minutos. Agrega los 1,25 g de pasta de cúrcuma solo en los últimos 4 o 5 minutos de cocción. El calor excesivo y continuado inactiva los curcuminoides; solo buscamos la temperatura necesaria para integrar la pasta en la disolución. Añade miel justo al final, mientras la bebida esté caliente.

Contraindicaciones: ¿Quiénes no deben tomarla?

Aunque se trata de una bebida natural, los ingredientes pueden generar efectos adversos en personas con piedras en la vesícula (o sospecha de ellas).

Esto se debe a que la cúrcuma actúa como un colerético sobre el hígado y la vesícula, estimulando la expulsión de bilis. “Si hay cálculos, esto podría provocar que una piedra obstruya el conducto colédoco, generando un dolor severo y una posible urgencia quirúrgica”.

Asimismo, en personas en tratamiento con anticoagulantes, la cúrcuma puede interferir con la cinética de estos medicamentos y alterar los tiempos de coagulación.

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