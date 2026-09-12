Doblete de Mbappé señala el camino del triunfo del Real Madrid ante Rayo Vallecano

El Real Madrid volvió al camino del triunfo en LaLiga y, tras perder el paso invicto la jornada anterior, este sábado se impuso 4-1 al Rayo Vallecano gracias a los tres goles que marcó en la primera parte y un doblete de Kylian Mbappé.

El primer tiempo fue un día de campo. Un penalti que convirtió Mbappé abrió el camino del triunfo desde el minuto 14 tras una falta en el área sobre Álvaro Carreras, quien tres minutos después aumentó la cuenta para los merengues.

La afición en el Santiago Bernabéu se deleitó con un buen gol de Jude Bellingham, quien aumentó la cuenta en el 35 tras rematar un servicio de Vinícius desde la punta izquierda.

El Rayo apenas podía respirar, pero de algo le debió servir el descanso, pues en el minuto 51 Sergio Camello recortó la distancia con el 3-1.

Fue un despertar intenso del Rayo, que sorpresivamente acorraló al Real Madrid y comenzó a exigir al portero Thibaut Courtois.

Al final, cuando parecía que el Rayo saldría con una derrota honrosa, Mbappé sentenció la goleada 4-1 con un doblete en el 91 para darle al Real Madrid su cuarto triunfo de la temporada y llegar a 12 puntos. El Rayo se queda con cuatro tras cinco partidos disputados en LaLiga.

Mbappé se acerca a un récord de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé continuó con su gran momento en el Real Madrid, tras marcar dos goles ante el Rayo Vallecano para conducir al conjunto blanco a la victoria (4-1), elevando su cuenta a 6 goles en LaLiga e igualando a Raphinha en la carrera por el premio “Pichichi”.

El primer gol de Mbappé llegó a los 14 minutos, después de que Carreras se lanzara por la banda derecha y se adentrara en el área, antes de sufrir una zancadilla de Lejeune, lo que llevó al árbitro García Verdura a señalar el punto de penalti.

Mbappé se encargó de ejecutar el lanzamiento, colocando el balón a la izquierda de Odero, que disputó su primer partido como titular con el Rayo Vallecano.

Mbappé no se conformó con su primer gol, ya que volvió en el minuto 91 para anotar su segundo tanto en el encuentro y el cuarto del Real Madrid, con lo que llegó a 6 goles en LaLiga y redujo a solo 8 los goles que le separan de alcanzar los 100 con la camiseta del Real Madrid, un logro que busca conseguir en poco más de dos temporadas.

Cristiano Ronaldo había alcanzado la misma cifra en un momento similar, tras marcar su gol número 100 con el club el 2 de noviembre, después de disputar 105 partidos.

A Mbappé le quedan 6 partidos en LaLiga y dos en la Liga de Campeones, lo que le da 8 encuentros para llegar al gol número 100 con el Real Madrid.

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