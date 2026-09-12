Lando Norris firma la primera pole de la historia en el circuito de Madring

El británico Lando Norris (McLaren) firmó la primera ‘pole’ de la historia en el circuito de Madring, que se estrenó este fin de semana como casa del Gran Premio de España de Fórmula Uno, y afirmó sentirse “impresionado” y “ligeramente sorprendido” de haber firmado el tiempo más rápido en la sesión de clasificación.

“Estoy impresionado y ligeramente sorprendido. Es una de las mejores vueltas de mi carrera. Muy feliz por el equipo. Es una de esas vueltas en las que todo estuvo en su sitio. Todo funcionó a la perfección. Muy feliz”, dijo Norris, campeón del mundo en 2025, tras la cronometrada principal que tuvo lugar este sábado en el Madring.

Norris, de 26 años, logró su decimonovena ‘pole’ en la F1 -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5,416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 31 segundos y 824 milésimas, sólo once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato, que saldrá segundo.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá tercero en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que al igual que los anteriores, logró su mejor crono con el neumático blando- afrontará desde la novena plaza.

Así saldrá la parrilla de salida en el GP de España

Parrilla de salida – GP de España de F1 2026 Pos. Piloto Escudería 1 Norris McLaren 2 Antonelli Mercedes 3 Verstappen Red Bull 4 Hamilton Ferrari 5 Leclerc Ferrari 6 Russell Mercedes 7 Piastri McLaren 8 Lawson Red Bull 9 Colapinto Alpine 10 Lindblad Racing Bulls 11 Hülkenberg Audi 12 Bortoleto Audi 13 Ocon Haas 14 Gasly Alpine 15 Tsunoda Racing Bulls 16 Albon Williams 17 Sainz Williams 18 Alonso Aston Martin 19 Pérez Cadillac 20 Bottas Cadillac 21 Bearman Haas 22 Stroll Aston Martin Parrilla de salida del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026 en el circuito de Madring.

Sigue leyendo:

Shelton saca su ticket para la final del US Open contra Zverev

Paraguay renovó a Gustavo Alfaro como entrenador para el camino al Mundial 2030

Tampa Bay Rays asegura su clasificación con jonrón número 40 de Junior Caminero