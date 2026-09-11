Shelton saca su ticket para la final del US Open contra Zverev

QUEENS, NY – Ben Shelton está jugando el mejor tenis de su carrera. Tras ganar al campeón defensor Carlos Alcaraz en los cuartos de final en la victoria más importante de su carrera, superó a su compatriota Frances Tiafoe la noche del viernes (4-6, 6-3, 6-3 y 7-5) para meterse en su primera final del US Open. El domingo se medirá al gran favorito, Alexander Zverev, verdugo de Karen Khachanov en la otra semifinal. Shelton no lo tendrá fácil: el alemán salió victorioso en las cinco ocasiones en que se han enfrentado anteriormente.

“Ben es simplemente un tipo grande y poderoso. Tiene un saque descomunal y golpes de fondo potentísimos. Todo lo que hace es grande”, comentó Zverev sobre Shelton la tarde del viernes.

Y fue sobre el saque como el número 1 de Estados Unidos construyó su victoria. 20 aces por 3 dobles faltas para conceder sólo siete bolas de break, de las que defendió cinco con éxito. Sumado a sus 47 golpes ganadores, no dio opción a un combativo Tiafoe.

Ben's biggest moment has arrived! pic.twitter.com/kBUBCxJV6U — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Shelton, sembrado número 8 del torneo, es el estadounidense más joven en alcanzar la final masculina del US Open desde que Andy Roddick lo hiciera con 21 años en 2003. Además, será el primer afroamericano en jugar esta final desde Arthur Ashe -el tenista que da nombre al estadio- en 1972.

“No es fácil jugar en el Arthur Ashe, enfrente de tus atletas favoritos, de tus estrellas del cine favoritas… Es difícil concentrarse cuando miras a la pantalla y, ¡oh, shoot, está Jalen Brunson ahí!”, comentó Shelton después del partido aún sobre la pista, momento que aprovechó para recordar a las familias de las víctimas del 11 de septiembre, justo en el 25 aniversario de los ataques.

Shelton, de menos a más

Tiafoe y Shelton llegaron a la cita tras dos maratónicos cuartos de final contra Alcaraz y Alex Michelsen. Aunque ambos dieron muestras de su potencia física, la juventud de Shelton se terminó imponiendo.

En el noveno juego del primer set, después de que cada uno se anotara su servicio con facilidad, Tiafoe logró el break aprovechando una serie de errores de Shelton, incluida una doble falta en el último punto. El número 12 del mundo no falló después con su saque y cerró el parcial 6-4.

Tiafoe gets the first break!



He'll be serving for the first set. pic.twitter.com/beQCgbskA4 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

El segundo set tuvo un arranque inesperado. Shelton, que no disfrutó de ninguna bola de break en el primer parcial, rompió el saque de Tiafoe, en blanco, a las primeras de cambio en el segundo. Pero inmediatamente después, el de Hyattsville, Maryland, le devolvió el break.

En las gradas, muchas celebridades disfrutaban del partido: Serena Williams, Jalen Brunson, Ben Stiller, Ronaldo, Salma Hayek junto a su esposo…

El partido se animó en el octavo juego, que dejó uno de los mejores puntos del torneo. Un largo intercambio con golpes inverosímiles que se anotó Tiafoe y puso al público en pie. Pero fue Shelton quien, con restos cruzados poderosos, lograría el break con el que controló el set.

Longest and best point of the match thus far!



Entertainment factor is going ? pic.twitter.com/r9FS7W1E27 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

El del Atlanta fue creciendo a medida que transcurría el partido. Los intercambios largos que al principio caían del lado de Tiafoe, ahora terminaban con passing shots de Shelton, que lograba otro break en el quinto juego del tercer set. A remolque, Tiafoe no fue capaz de recuperar y, además, dejó escapar otro break en un juego interminable de siete dueces que cerró el parcial.

Aunque el de Maryland se recompuso en el cuarto set, en el que su saque volvió a funcionar, no fue capaz de aguantar la presión con 5-6 en contra. Shelton apretó al resto y se llevó el partido para citarse con Zverev el domingo en el estadio Arthur Ashe a las 2 pm ET.

A cross-court beauty from Ben Shelton! pic.twitter.com/0z4LtqUF3X — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

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