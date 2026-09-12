Mantener un auto cuesta casi $6,000 al año en EE.UU.: estos son los estados más caros

Los conductores en Estados Unidos gastan en promedio $5,851 al año, equivalentes a unos $488 al mes, en rubros como seguro, gasolina y mantenimiento de sus autos, según un análisis de Insurify retomado por USA Today. Sin embargo, el costo se eleva hasta $7,648 anuales en Georgia, el estado más caro del estudio, antes de considerar el préstamo del vehículo, la depreciación, los impuestos o el registro.

La diferencia geográfica puede tener un impacto considerable en el presupuesto familiar. Un automovilista de Georgia afronta $3,585 más al año que uno de New Hampshire, donde el costo estimado es de $4,063. En Mississippi, estos gastos absorben 11.7% del ingreso familiar mediano, la proporción más alta del estudio.

Por ello, es importante para cualquier conductor revisar cuánto paga realmente cada mes. Comparar al menos tres cotizaciones de seguro, agrupar diligencias, vigilar la presión de los neumáticos y no aplazar servicios preventivos son acciones que pueden contener tres rubros que, juntos, pueden impactar otros rubros esenciales como la renta, la comida y el ahorro familiar.

Los $5,851 no cuentan todo

El promedio nacional se reparte entre $2,237 de seguro con cobertura completa, $2,126 de gasolina y $1,488 de mantenimiento y reparaciones. Insurify precisó que se trata de gastos “adicionales a los del pago del préstamo”, que no representan el costo total de poseer un vehículo.

El cálculo excluye la depreciación del vehículo, financiamiento, impuestos y registro. Por eso, una familia con mensualidad pendiente o pago de estacionamiento debe presupuestar bastante más de $488 al mes.

Cinco estados con el costo más elevado

Primas elevadas, largas distancias y servicios mecánicos costosos abren brechas de miles de dólares por un artículo esencial para las familias.

Georgia: $7,648 , incluidos $3,109 de seguro y $2,604 de gasolina

, incluidos $3,109 de seguro y $2,604 de gasolina Maryland: $7,114 , impulsados por $3,646 de seguro

, impulsados por $3,646 de seguro Wyoming: $7,054 , con $3,572 destinados únicamente a combustible

, con $3,572 destinados únicamente a combustible Mississippi: $6,942 , equivalentes a 11.7% del ingreso familiar mediano

, equivalentes a 11.7% del ingreso familiar mediano Missouri: $6,875, con $2,008 en mantenimiento

En Nueva York, el total estimado es de $5,462 anuales, por debajo del promedio nacional, aunque el seguro asciende a $2,840. Nueva Jersey llega a $5,970; California, a $6,223; Texas, a $6,290; y Florida, a $6,175.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Georgia paga una factura récord

Georgia encabeza la lista de costos porque el seguro de cobertura completa subió 40%, o $900, en tres años. Sus conductores recorren en promedio 17,508 millas anuales, una combinación que también eleva el consumo de gasolina y el desgaste mecánico.

En Maryland, el seguro promedio de $3,646 supera en 63% la media nacional. El tráfico y la frecuencia de reclamaciones ayudan a explicar esa presión.

Las millas cambian la cuenta

Wyoming arroja costos contrastantes: su seguro cuesta apenas $1,118, cerca de la mitad del promedio nacional, pero sus residentes recorren 21,588 millas al año. Esa distancia lleva el gasto de combustible a $3,572, 68% por encima del promedio de Estados Unidos.

Insurify cruzó más de 250 millones de tarifas con millaje federal, precios estatales de AAA y un rendimiento de 25.6 millas por galón. El mantenimiento se ajustó con salarios de mecánicos del Buró de Estadísticas Laborales.

Cómo reducir el gasto de poseer y mantener un auto

El seguro ofrece un margen de ahorro inmediato. Insurify recomienda cotizar con al menos tres compañías y revisar descuentos; bajar coberturas sin medir el riesgo puede causar una pérdida mayor tras un choque.

El Departamento de Energía aconseja “combinar diligencias en un solo viaje”. Ya que varios trayectos cortos con el motor frío pueden consumir el doble de combustible. También recomienda evitar aceleraciones y frenadas bruscas.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) indica: “Revise la presión de todos los neumáticos, incluida la llanta de repuesto, al menos una vez al mes”. La presión correcta influye en seguridad, duración del neumático y consumo; debe verificarse en frío y conforme a la etiqueta del fabricante.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de mantener un auto en cada estado de EE.UU.

¿Cuánto cuesta mantener un auto al año en Estados Unidos?

El promedio es de $5,851, o cerca de $488 mensuales, solamente por seguro con cobertura completa, gasolina y mantenimiento.

¿Cuál es el estado más caro para tener un auto?

Georgia ocupa el primer lugar con $7,648 anuales, seguido de Maryland con $7,114 y Wyoming con $7,054.

¿Cuál es el estado más barato del estudio?

New Hampshire registra $4,063 al año: $1,019 de seguro, $1,758 de gasolina y $1,286 de mantenimiento.

¿La cifra incluye el pago mensual del vehículo?

No. Tampoco incorpora depreciación, impuesto sobre las ventas, financiamiento ni registro, de modo que el desembolso real puede ser mucho mayor.

¿Qué gasto puede reducirse primero?

Conviene comparar cotizaciones de seguro y revisar descuentos antes de renovar; luego, reducir millas innecesarias y mantener los neumáticos a la presión indicada.

Conclusión

Si las primas y el combustible continúan elevados, el código postal impactará directamente en cuánto dinero queda para renta, alimentos o ahorro. Antes de comprar o mudarse, conviene calcular seguro, millaje y mantenimiento del vehículo específico: una diferencia anual de $3,585 entre Georgia y New Hampshire puede convertirse en $17,925 durante cinco años, aun sin contar el financiamiento del vehículo.

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