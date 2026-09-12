Piloto de avión de Amazon advirtió varias veces que aterrizaban demasiado rápido antes del accidente en Miami

Uno de los pilotos del avión de carga de Amazon que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y causó la muerte de cinco personas advirtió reiteradamente que la aeronave se aproximaba al aterrizaje a una velocidad excesiva, incluso después de tocar tierra, de acuerdo con información de vuelo divulgada el miércoles.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recopiló un resumen de las grabaciones de voz de la cabina, que muestra que el copiloto no respondió de manera verbal y coherente a las advertencias. El Boeing 767 terminó realizando un aterrizaje irregular, aceleró brevemente como si intentara volver a despegar y finalmente se salió de la pista.

El avión recorrió unos 396 metros más allá del final de la pista antes de impactar contra una furgoneta que transportaba trabajadores de una empresa encargada de la limpieza de aeronaves. Posteriormente chocó contra un vehículo utilitario deportivo mientras se desplazaba por una vía pública y terminó incendiándose. Las cinco personas que murieron viajaban en la furgoneta.

La información fue publicada por The Associated Press, que detalló que otras cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Los dos pilotos sobrevivieron y fueron entrevistados el miércoles por los investigadores.

Expertos creen que la tripulación pudo abortar el aterrizaje

Los datos conocidos hasta ahora plantean interrogantes sobre por qué la tripulación no interrumpió la aproximación cuando todavía tenía margen para hacerlo.

Mike O’Donnell, exfuncionario de la Administración Federal de Aviación, explicó que los pilotos podían haber reducido la velocidad mediante distintas acciones, como desplegar los dispositivos aerodinámicos, disminuir la potencia de los motores o bajar el tren de aterrizaje.

También tenían la posibilidad de ejecutar una maniobra de aterrizaje frustrado y volver a intentar la aproximación. “Tenían tiempo de sobra para reducir la velocidad”, señaló O’Donnell, quien anteriormente supervisó labores relacionadas con la seguridad aeroportuaria y la investigación de accidentes.

Los datos de la grabadora de vuelo divulgados el martes por la noche muestran que la aeronave se comportó de manera inestable durante la aproximación, en medio de fuertes vientos.

Después de tocar tierra, los pilotos liberaron momentáneamente los frenos y aumentaron de forma abrupta la potencia, aparentemente con la intención de volver al aire y repetir el aterrizaje. La maniobra fue abandonada apenas cuatro segundos después.

Las grabaciones de la cabina también registraron varias alertas automáticas relacionadas con la velocidad de descenso y la proximidad del terreno. Para O’Donnell, esas advertencias son compatibles con una aproximación inestable y podrían indicar que el avión no estaba configurado adecuadamente para aterrizar.

La aeronave ya había recorrido una parte considerable de la pista cuando el tren de aterrizaje derecho y el delantero hicieron contacto con el suelo, lo que redujo el espacio disponible para detenerla.

Los fuertes vientos asociados con la llegada de tormentas también son objeto de análisis. Los investigadores deberán determinar si existieron ráfagas o vientos de cola que contribuyeron a aumentar la velocidad del avión durante el aterrizaje.

Flightradar24, utilizando datos de la NTSB, estimó que el avión tocó tierra aproximadamente a la mitad de la pista, que tiene una longitud de 2.850 metros.

Un Boeing 767 convertido en avión de carga

El avión involucrado era un Boeing 767 de 32 años de antigüedad. Fue construido inicialmente para transportar pasajeros y operó durante más de dos décadas con distintas aerolíneas internacionales antes de ser convertido en carguero en 2015.

El vuelo accidentado estaba operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte que trabaja con Amazon desde 2024.

La investigación también contempla revisar el historial de propiedad de la aeronave, las condiciones meteorológicas registradas en Miami, los documentos de mantenimiento y los procedimientos operativos de 21 Air.

El accidente es el segundo de un avión de carga registrado en Estados Unidos en menos de un año. En noviembre, un avión de UPS se estrelló después de sufrir la pérdida de un motor mientras aceleraba en la pista del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky.

El siniestro dejó 15 muertos, incluidos los tres tripulantes, y 23 personas heridas.

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