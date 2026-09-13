Feid estrenará en Estados Unidos su cortometraje “El Green Print”

Este 13 de septiembre, el cantante colombiano Feid proyectará por primera vez en cines el cortometraje “El Green Print”, el cual es una despedida de su alter ego Ferxxo, por el que muchas personas lo conocen.

El cantante colombiano decidió proyectar en 41 ciudades de Estados Unidos durante una sola noche. Estas proyecciones se están haciendo en alianza con la cadena de cine Regal, quienes le cedieron 42 de sus salas para que sus fanáticos se reúnan a disfrutar del cortometraje.

Entre las 41 ciudades en las que se proyectará “El Green Print” destacan Miami, Chicago, Las Vegas, Nashville, Los Ángeles, Houston, Nueva York.

Además del estreno de “El Green Print”, durante la proyección también se estrenará el videoclip de la canción “A Xon De Que”. Hay que recordar que este cortometraje es solo una parte de todo lo creado alrededor del lanzamiento del álbum “El Green Print: La Saga (Disco 1) Feid vs Ferxxo” y de la gira “Falxo Tour”.

¿De qué trata “El Green Print”?

El primer adelanto del cortometraje “El Green Print” fue mostrado por Feid durante uno de sus conciertos en Nueva York, a inicios de este año.

Lo que se sabe es que durante unos minutos se seguirá al cantante, bajo su alter ego Ferxxo, recorriendo Japón. Durante ese camino se encuentra con un grupo clandestino cuyos rituales y estética oscura lo empujan hacia una transformación inesperada.

En “El Green Print” también participan Álvaro Díaz, Yuki Chiba, el skater Tony Hawk y el piloto japonés Keiichi Tsuchiya. Por ahora, ninguno de los adelantos que se han compartido del cortometraje han sido firmados por ningún director.

Lo que sí se sabe es que fue filmado en 35 mm con lentes anamórficos Panavision de la serie T. Además de Tokio, Japón, también se grabaron escenas en Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

• Feid sorprende a sus fans con un mixtape

• Madonna sorprende con Feid en el lanzamiento de “Confessions II: The Film”

• Feid conquista Las Vegas: así es su “Spotlight Session” con Remezcla Más