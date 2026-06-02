Feid conquista Las Vegas: así es su “Spotlight Session” con Remezcla Más

A solo unos meses del lanzamiento de su EP de 7 canciones, “EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO”, el cantante Feid afianza su papel como uno de las máximas figuras del género urbano sobre y debajo de los escenarios.

Y aunque el camino hasta la cima del éxito no ha sido fácil para el colombiano, su constancia y trabajo duro lo han llevado a visitar diversos recintos alrededor del mundo. Prueba de ello es el “Spotlight Sessions: Feid (Las Vegas)”, un especial que está disponible gratis desde la plataforma Remezcla Más y que da muestra de sus pasos hasta alcanzar un impacto global como representante de la musical latina.

Más allá de su carisma, la pieza audiovisual presenta a Feid como uno de los nombres más influyentes del reguetón contemporáneo, destacando su evolución desde Medellín hasta escenarios internacionales gracias a su identidad artística dentro del movimiento.

A través de entrevistas exclusivas y material musical de archivo, se retrata su evolución como artista y la conexión generada con el público. En este sentido, se habla sobre el impacto positivo de su identidad visual y estética de “Ferxxo” como sello distintivo.

Además de Feid, la sección “Spotlight Sessions” cuenta con episodios protagonizados por estrellas como Karol G, el español C. Tanga, el dominicano Prince Royce, Rosalía, el Malilla y la agrupación colombiana Piso 21, por mencionar algunos. Los episodios se encuentran disponibles gratis desde la plataforma Remezcla Más.

Disfruta de “Spotlight Sessions: Feid” aquí:

Feid y su impacto en su natal Colombia

El legado que el intérprete de “La Inocente” sigue construyendo ha sido reconocido durante la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2026. Entre aplausos y ovación del público, se alzó con el galardón a Mejor Colaboración Urbana por el tema “Verano Rosa”, perteneciente al quinto álbum de estudio de su expareja, la colombiana Karol G.

Tras volverse el tema de conversación en redes gracias a su triunfo, el famoso dio de qué hablar al mencionar a su exnovia dentro de su discurso de agradecimiento.

Sobre el escenario, Feid apareció acompañado por su equipo de producción y tomó el micrófono para expresar su agradecimiento a quienes hicieron posible el éxito de dicho tema, sorprendiendo al mencionar a su expareja.

“Buenas noches, mor. Recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción y este reto tan chimba“, dijo el famoso entre los aplausos del público que se mostró emocionado por la mención.

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