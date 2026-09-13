Johnson respalda el plan de Trump de entregar $5,000 a los adultos si ganan los republicanos

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó la propuesta del presidente Donald Trump de entregar un pago de $5,000 dólares a los adultos estadounidenses si los republicanos mantienen el control del Congreso tras las elecciones de medio mandato.

Johnson dejó claro, sin embargo, que la iniciativa necesitaría pasar por el Congreso antes de convertirse en realidad.

“Me comprometo a que el Congreso trabajará en ello y encontrará un consenso”, afirmó el republicano durante una entrevista con NBC. También aseguró que los legisladores “procesarán y resolverán” la propuesta de Trump.

El mandatario presentó el llamado “dividendo Trump” durante la convención republicana celebrada en Dallas. Su promesa está condicionada a que el Partido Republicano conserve tanto la Cámara de Representantes como el Senado en las elecciones del 3 de noviembre.

La propuesta supondría un desembolso superior a $1,2 billones de dólares, según cálculos citados por medios estadounidenses, debido a la cantidad de adultos que podrían recibir el pago.

Johnson matiza su respaldo a la propuesta

Aunque expresó su disposición a trabajar para hacer realidad el plan, Johnson reconoció que todavía quedan aspectos por definir.

En otra entrevista con CNN, describió la propuesta como una “idea creativa” y recordó que su aprobación dependería de una acción legislativa.

“El diablo está en los detalles. Tenemos que resolverlo”, señaló.

Johnson también vinculó el planteamiento de Trump con el mensaje económico que el presidente busca llevar a los votantes antes de las elecciones.

“Si quieres más dinero en tu bolsillo, tienes que mantener a los republicanos a cargo”, dijo.

El presidente de la Cámara calificó además a Trump como un “gran generador de ideas” y sostuvo que el Congreso deberá encontrar un consenso sobre esta iniciativa, como ocurre con el resto de las propuestas legislativas.

Conservar el control del Congreso

La promesa de Trump llega mientras los republicanos buscan mantener su mayoría legislativa en las elecciones de noviembre.

En 2024, el Partido Republicano obtuvo 220 escaños en la Cámara de Representantes, frente a los 215 de los demócratas.

Con información de EFE.

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