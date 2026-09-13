Mexicano Raúl Jiménez anotó al minuto 90 para darle victoria al Wolverhampton

El mexicano Raúl Jiménez volvió a aparecer en el momento justo. El delantero se vistió de héroe y anotó al minuto 90 para darle al Wolverhampton una victoria agónica sobre el Sheffield United en la Jornada 7 de la EFL Championship, segunda división.

Jiménez entró de cambio al 63’ y necesitó menos de media hora para resolver un partido que se había cerrado para los Wolves.

Su primer intento fue un disparo desviado dentro del área, pero el gol llegó sobre la hora. La jugada nació con un centro retrasado de Trippier para Tommy Doyle.

El mediocampista buscó el arco, pero su remate terminó convertido en un pase accidental al segundo poste. Ahí apareció Jiménez, atento y sin marca, para empujar la pelota con la pierna derecha.

RAUL JIMENEZ BREAKS THE DEADLOCK IN THE LAST MINUTE FOR WOLVES! ?



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El mexicano celebró con la afición visitante mientras sus compañeros corrían a abrazarlo. Su gol mantuvo la racha del Wolverhampton, que con este triunfo como visitante se coloca séptimo en la tabla.

Durante la primera mitad, los Wolves ya habían tenido oportunidades claras con tiros de Marshall Munetsi y Rodrigo Gomes, pero ninguno logró abrir el marcador. Jiménez lo hizo cuando más pesaba.

En seis partidos de la campaña, el delantero suma tres goles y una asistencia. “Nunca paramos de creer”, dijo al final del encuentro.

Ahora, los Wolves se preparan para afrontar su siguiente compromiso en la Championship, donde enfrentarán al West Bromwich Albion, el tercer lugar de la tabla general.



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