Aseguran que Hayden Panettiere murió por consumir una pastilla adulterada

El pasado 16 de agosto se confirmó la muerte de la actriz Hayden Panettiere, y casi un mes después se ha revelado por primera vez cuál fue la causa de la muerte.

Según ha informado recientemente “TMZ”, la actriz habría tomado una pastilla en la mañana del día de su muerte. La pastilla la compró al mismo tiempo que hacía el viaje de Los Ángeles, California, a Carolina del Sur.

Lo que se ha revelado es que la pastilla fue letal. Lo que creen las autoridades es que la pastilla de oxicodona que tomó contenía fentanilo.

Ahora, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) está siendo parte de la investigación y está reconstruyendo activamente la relación entre Hayden y su traficante de drogas.

“TMZ” también explica que las autoridades policiales siguen a la espera de los resultados toxicológicos. En el caso, tienen como referencia la muerte del rapero estadounidense Mac Miller en 2018, quien también murió por consumir una pastilla adulterada con fentanilo. En ese caso, la DEA logró capturar al narcotraficante y condenarlo.

Puede ser que también se estén evaluando las pastillas recetadas que fueron entregadas a las autoridades al momento en que llegaron a la residencia donde murió la actriz.

Aunque esta parece ser la teoría más fuerte, aún queda esperar a que se publique oficialmente la causa de la muerte y se revel quiénes estuvieron involucrados en el caso.

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